Omar Sánchez estalla, como nunca, contra Anabel Pantoja por este motivo

Omar Sánchez ha estallado contra Anabel Pantoja tras los últimos rifirrafes que han tenido. El canario ha hablado con Fiesta y ha contado qué es lo que le habría llevado a enfadarse tanto con su exmujer. En una charla con Arabella Otero, una de las redactoras del programa, ha revelado entre otras cosas que tienen asuntos económicos pendientes y que, mientras ella ya estaba con Yulen Pereira, habrían seguido hablando.

Algunos de los colaboradores del programa han corroborado estas palabras y han revelado el motivo por el que él ha empezado a lanzar estas acusaciones sobre la que fuera su pareja. “Hay un detonante y es que se ha enterado que Anabel le va poniendo verde por WhatsApp a alguien común porque según cuenta él, a ella no le sienta bien que el windsurfista haga patrocinio también de las Islas Canarias como hace ella”, han comentado.

Además, Omar Sánchez estaría molesto porque la sobrina de Isabel Pantoja también estaría hablando mal de su actual pareja, Marina Ruiz. “Como Anabel siga, si él habla lo que tiene que hablar, España se viene abajo. Y es que también está todo el día vejando a Marina, la nueva novia de Omar. Haciéndola quedar mal con el círculo cercano de Sánchez, que es en el que Pantoja se ha quedado. Está diciendo que ella es mucho peor”, han revelado los tertulianos de Fiesta.

Omar Sánchez estalla contra Anabel Pantoja y suelta un bombazo: «Hablaban cuando ella ya era pareja de Yulen» #FiestaT5 https://t.co/T1LM3binN3 — Fiesta (@fiestatelecinco) July 23, 2023

Recientemente se ha comentado mucho en los platós como la celebración de los cumpleaños de ambos ha coincidido en las mismas fechas en las Islas Canarias. Los colaboradores han recordado este episodio y como Anabel pensó que el canario había contraprogramado su fiesta con mala intención. Esto habría puesto en un compromiso a sus amigos en común y ellos habrían terminado discutiendo agravando la situación.

Los asuntos económicos en cuestión que tienen pendientes son la brecha más grande que los separa en estos momentos. Según Omar, su exmujer le habría prestado una cantidad de dinero sin intención de pedirlo de vuelta. Arabella ha dado más detalles: “Ella le dejó a Omar 4.000 euros para que iniciara su empresa y después por decisión propia le dijo que no se los devolviera”.

“Luego él invierte 50.000 cuando ya tiene la tienda física y es cuando ella le reclama ese dinero, pero él le ha dicho a Anabel ‘oye tú fuiste la que me prestaste esta cantidad y que dijiste que me lo regalabas. Ahora que está funcionando la empresa que habíamos creado juntos con toda la ilusión en Gran Canaria no me los pidas”, ha explicado la redactora en profundidad. La sobrina de Isabel Pantoja de momento no ha hecho declaraciones al respecto.