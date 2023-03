Omar Sánchez estalla contra Anabel Pantoja y lanza una advertencia

Durante el programa Sálvame emitido el pasado lunes 20 de marzo, Kiko Matamoros y Rafa Mora aseguraban tener en sus manos una información privilegiada sobre la persona con la que se había estado viendo Anabel Pantoja durante su viaje a Canarias junto a Belén Esteban. Los colaboradores aseguraban que se trataba de Omar Sánchez, éste, al ver todo lo que estaban diciendo, quiso negar todo tipo de informaciones en pleno directo.

El canario inmediatamente envió un mensaje de voz a Miguel Frigenti para que pedir por favor que dejaran de inventar y de criticar: «Que se dejen de criticar. Nunca he hablado mal de ella. Que dejen de decir que soy el malo y aplaudir porque aquí todos tenemos que callarnos cosas y yo mucho o me he callado», comentaba el acusado sobre lo ocurrido.



Además, aparte del mensaje mandado anteriormente, quiso dedicarle otras palabras a su exmujer Anabel Pantoja: «Ella es la primera, que se pone a hacer cosas por detrás, diciendo y haciendo y yo me quedo callado y siempre respetarlo. Porque vamos a callarnos. Todos es mucho más bonito. En muchas cosas me he callado y Belén Esteban lo sabe perfectamente así que todos tranquilitos”, amenazaba con contar cosas, si seguían hablando así de él y no le dejaban vivir tranquilo su relación con Marina Ruiz.

Pues el canario comentó que está muy feliz con su nueva pareja y poco o nada tiene que ver con todo lo que está viviendo Anabel Pantoja durante estos días, es más hace unas semanas explicaba que tras su ruptura con Yulen Pereira apenas habían hablado pues él se encuentra muy enamorado y quiere dejar atrás su pasado.