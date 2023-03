Belén Esteban estalla en ‘Sálvame’ tras este comentario de Kiko Matamoros

El programa Sálvame emitido el pasado lunes comenzaba con una primicia acerca de un secreto inconfesable que se habrían estado guardando entre manos Belén Esteban y Anabel Pantoja. Kiko Matamoros aseguró que todo ello sucedió durante un viaje que hicieron las amigas en Canarias, en el que la expareja de Belén Esteban estaría implicada. Este comentario hizo que se sembrara el caos en el plató provocando una pelea entre colaboradores.

“Tiene vínculos con Canarias, con ex parejas de Anabel Pantoja e incluso con ex parejas de Belén”, comentó Kiko Matamoros. En ese momento, Belén Esteban se mostró muy cabreada y se quitaba la chaqueta para comenzar la pelea: “Exparejas mías como quién”, preguntaba la colaboradora. El futuro marido de Marta López comenzaba a reír lo que molestaba todavía más a la madrileña.

El mosqueo de Belén Esteban en #yoveosálvame por las palabras de Kiko Matamoros 💣💥 https://t.co/Z1oMYUkY7J — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 20, 2023



“Si queréis montar un cisco con mi marido, lo lleváis claro”, gritaba. Kiko Matamoros le pedía por favor que no montara un espectáculo y no sacara las cosas de quicio: “La persona que viene tiene vínculos con Canarias con una expareja de Anabel y de Belén, que no se le hagan los dedos huéspedes a nadie”, comentaba. Lo que provocó el enfado de su compañera quién no dudaba en contestarle: “Cuando se habla de la ex pareja de tu novia Marta te pones como los basiliscos, ¡cuidadito!”, expresaba.

Minutos más tarde Rafa Mora aseguraba que Anabel Pantoja desapareció durante un tiempo en el carnaval para reencontrarse con un chico al que no había conseguido olvidar. A pesar de todo, Belén Esteban seguía negándolo todo: “Anabel la que lo estaba pasando tan mal, no lo está pasando tan mal de verdad. Pero más allá de eso, yo lo que defiendo es que Anabel ha tenido un encuentro con una persona que actualmente tiene pareja”, comentaba Rafa Mora.