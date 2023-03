Yulen Pereira sorprende con una enigmática frase sobre Anabel Pantoja

Desde que, hace un par de semanas, se hiciera pública la ruptura entre Yulen Pereira y Anabel Pantoja, el esgrimista decidió permanecer en silencio y no hacer ningún comentario al respecto, enfocándose en su carrera profesional y alejado de todo el foco mediático. La sobrina de Isabel Pantoja sí que se pronunció. De esta manera dejaba claro que, a pesar de todo lo ocurrido, ambos han decidido llevarse bien.

El pasado lunes 13 de marzo, el colaborador de Sálvame, Pipi Estrada anunció que había conseguido obtener las primeras declaraciones de Yulen Pereira tras confirmarse su separación. El periodista se desplazó hasta Budapest, donde el hijo de Arelys Ramos estaba participando en un torneo de esgrima. Fue allí donde aprovechó para encontrarse con él y preguntarle cómo estaba llevando todo.

Anabel Pantoja se pronuncia tras romper con Yulen Pereira #YoVeoSalvame https://t.co/zJxNBNw368 — Telecinco (@telecincoes) March 9, 2023

“Me encuentro con un Yulen distante y tenso», expresó Pipi Estrada a sus compañeros de Sálvame: «Cuando me vio se sorprendió”, comenzó diciendo el periodista. Al preguntarle sobre cuál es la situación que tienen ahora, Yulen respondió que se llevaban bien, pues ella ha sido una persona muy importante en su vida. Sin embargo, este terminaba con una frase que no dejaba a nadie indiferente y qué podría estar dando algo a entender.

“Ver tu cara en una revista, que digan que has sido infiel hace tres meses… Hay cosas que superan los límites”, comenzó diciendo bastante decepcionado. Pero eso no era todo, pues acabó con una frase bastante polémica: “Yo creo que al final ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos”, puntualizó. Por el momento, no se ha comentado nada más por ninguna de las partes, pero habrá que ver como acaba todo.