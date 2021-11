La tarde del martes 16 de noviembre fue de las que Anabel Pantoja no olvidará en mucho tiempo. Gustavo González lanzaba una bomba en la que dejaba caer que Bernardo Pantoja, padre de Anabel, podría tener un hijo secreto a que el programa ha apodado como ‘Pinocho’.

Todo comenzó cuando un supuesto examigo de Kiko Rivera intervino de forma anónima en el programa dejando en muy mal lugar al dj. Cuando todos los colaboradores estaban procesando la información, el paparazzi aseguró que el padre de Anabel sospecha que ese chico pueda ser su hijo.

La sobrina de Isabel Pantoja no sabe si su padre y la madre del misterioso confidente tuvieron una relación en el pasado y si fruto de ella nació un hijo. Aunque sí que le reconoce porque fue amigo de Kiko Rivera y que incluso ha hablado con él.

Esas información de Gustavo hicieron que Anabel se enfadase mucho y se lo hiciese saber a Carlota Corredera: «Está muy cabreada, me ha enviado muchísimos mensajes y me ha terminado llamando. Está que fuma en pipa».

«Lo primero que quiere decir es que se está planteando demandar a Gustavo. No le entra en la cabeza que suelte esa información sin pruebas y está convencida de que su padre no ha dicho nada. Está convencida de que a la persona que le conviene contar esta información es a Pinocho», dijo.

A través de Carlota siguió dejando claro que «considera que su padre no sería capaz de decir algo así, que no sería capaz de ser él el que lo ha contado». «Yo no sé si mi padre tuvo o no una relación con la madre de Pinocho, pero… ¿eso te asegura tener un hijo?», escribía a la presentadora.

Desde ese momento, el mote de Pinocho estaba ya asentado, por lo desde ‘Sálvame’ ha seguido hablando de este presunto hermano de Anabel que se habría ocultado durante años y que ahora podría salir a la luz.

Aunque la identidad de este misterioso chico sigue siendo estando bajo secreto, es posible que el programa le ponga cara en las próximas horas con una entrevista a cara descubierta. Esto podría provocar un nuevo conflicto entre Anabel Pantoja y su padre empeorando mucho más su ya deteriorada relación.