Anabel Pantoja, tras su ruptura con Yulen Pereira: «Me jode pero no puedo hacer nada más»

Durante el programa Sálvame, los colaboradores trataron el tema de la ruptura de Anabel Pantoja junto a Yulen Pereira, donde esta se pronunció por primera, gracias al colaborador Kiko Hernández, eso sí, no lo hizo en persona, sino mediante un mensaje de WhatsApp.

“Si he visto que las amistades de Anabel decían que eran una pareja perfecta, que es lo mejor que le ha pasado en la vida, que van a durar 25 años; y ahora lo deja y es lo mejor que le puede pasar, está mucho mejor sola”, expresó Kiko Hernández acompañado de los aplausos del público.

Primeras palabras de Anabel Pantoja tras su ruptura con Yulen Pereira: «No puedo estar llorando por alguien que ha decidió marcharse» 💣💥 #yoveosálvame https://t.co/ygLfE22C8n — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 9, 2023

En ese instante, Anabel Pantoja le mandaba un mensaje por WhatsApp en el que decía: “Kiko, de verdad que te entiendo, a lo que me refiero es que cuando rompes o te dejan cinco veces, la quinta ya no te afecta tanto”, comenzó leyendo. “Con Yulen fue todo genial hasta que ya no fue, pero con 36 años entenderás que ya no puedo estar llorando por alguien que ha decidido marcharse”, expresó la sobrina de Isabel Pantoja.

Ante la cantidad de críticas y rumores que salieron sobre si la pareja ha terminado mal, o si Anabel no se había enterado de nada o si ambos han sido infieles, la influencer quiso sentenciarlos diciendo: “Me jode sí, pero no pudo hacer nada más. Hemos confiado el uno en el otro hasta el final”, comentó. Para terminar, Anabel Pantoja le pedía tanto a Kiko Hernández como al resto de sus compañeros y a la audiencia, que por favor no atacaran a su expareja.