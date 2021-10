Hace unos meses, Olivia Rodrigo fue víctima de unas acusaciones de plagio por parte de Hayley Williams de Paramore. Tras esto, la joven promesa de la música estadounidense se vio obligada a incluir a la vocalista del grupo en los créditos de su canción ‘Good 4 u’.

Hasta ahora, Olivia Rodrigo no se había pronunciado sobre este asunto. Sin embargo, ahora ha hablado alto y claro en una entrevista con la revista ‘Teen Vogue’. En ella, se ha sincerado sobre toda la polémica que rodeó su canción durante varias semanas.

Una entrevista en la que también se ha sincerado sobre el cambio de vida radical que ha vivido en el último año, y lo mucho que ha tenido que madurar, para entender una industria, que hasta el boom mundial de ‘Drivers License’, había sido un juego de niños.

“Escribir canciones sobre cómo me siento siempre ha sido fácil y divertido para mí, y creo que la cara de los negocios en la música ha sido algo que me ha costado más aprender. Me siento afortunada de poder hacer eso y ser cantautora de profesión… al final del día, siento que lo demás no tiene mucho que ver conmigo”, explicó la artista, sobre todo lo que ha vivido en el último año, pasando de ser una chica normal a una estrella del pop a nivel mundial.

La dualidad entre la música en sí y la complicada industria de la música no ha sido algo fácil de asumir para la cantante, que ha visto la cara y la cruz del mundo al que ahora pertenece. Sin embargo, a pesar de sus 18 años, se ha querido defender férreamente de las acusaciones de Hayley Williams.

“Todos y cada uno de los artistas se inspiran en artistas que les han precedido. Es un proceso de compartir divertido y hermoso. Nada en la música es nuevo. Hay cuatro acordes en cada canción. Esa es la parte divertida: intentar hacerla tuya”, ha explicado la artista, que además ha señalado que la letra y la melodía de ‘Good 4 u’ se le ocurrieron un día en la ducha.

«Creo que es decepcionante ver cómo la gente saca las cosas de contexto y le quita mérito al trabajo de cualquier mujer joven. Pero al final simplemente estoy muy orgullosa y feliz de decir que mi trabajo es escribir canciones… toda la música se inspira con otra”, ha finalizado la joven, dejando clara su postura.