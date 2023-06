Olivia Rodrigo comienza una nueva era con ‘Vampire’, el primer single de su nuevo disco

El regreso de Olivia Rodrigo a la música era uno de los más esperados del año. Este viernes 30 de junio, la artista californiana presenta Vampire, el primer single de su nueva etapa, con el que ha puesto fin a dos años de silencio musical.

Se trata de la carta de presentación de la nueva era de Olivia Rodrigo. Una canción que se ha lanzado con dos, el tema original y otro titulado vampire first demo, y acompañada de un videoclip dirigido de nuevo por Petra Collins, quien también está detrás de otros éxitos audiovisuales de la cantante como Good 4 u.

Vampire es una canción cuyo proceso de creación ha sido como una catarsis para Olivia Rodrigo. Una vez más, acompañada de Daniel Nigro como su mano derecha, la artista ha vuelto a convertir sus emociones en música, a través de una melodía que comienza siendo una balada, y que a medida que avanza las guitarras eléctricas y las baterías van ganando protagonismo.

«Escribir esta canción me ayudó a superar muchos sentimientos de arrepentimiento, ira y angustia. es una de mis canciones favoritas del álbum y me sentí muy catártico al terminar. Estoy tan feliz de que esté en tus manos ahora y espero que te ayude a lidiar con cualquier chupasangre en tu vida», escribió Olivia tras el lanzamiento de su come back musical.

vampire song and video out now🧛🏼. I made it with my very talented wonderful friend @TheDanielNigro last winter and created the video with the incredible Petra Collins. writing this song helped me sort through lots of feelings of regret, anger, and heartache. it’s one of my… pic.twitter.com/uQx80fjbMJ

— Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) June 30, 2023