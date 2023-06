Olivia Rodrigo: así suena ‘Vampire’, su esperado nuevo single

La cuenta atrás para la música de Olivia Rodrigo está a punto de llegar a su fin. Así lo confirmó la artista californiana hace unos días, al poner fecha de lanzamiento de Vampire, el primer single de su nueva etapa y la canción con la que pondrá fin a dos años de silencio musical.

A pesar de que la espera ha sido larga, próximamente irán viendo la luz las canciones en las que ha estado trabajando desde que terminó su álbum debut, Sour, disco con el que llegó a lo más alto de la industria musical, llevándose tres Premios Grammy con tan solo 19 años.

Vampire estará disponible en todas las plataformas de streaming a nivel global a partir del próximo 30 de junio, siendo la carta de presentación de la nueva era de Olivia Rodrigo. Además, se lanzarán dos versiones de este nuevo sencillo: el tema original y otro titulado vampire first demo.

vampire out on june 30th. you can presave now💟 https://t.co/muILnPVOUx pic.twitter.com/7qKAkbVFsr

— Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) June 13, 2023