Olivia Rodrigo comparte un nuevo adelanto de su segundo álbum de estudio

La nueva música de Olivia Rodrigo cada vez está más cerca. Así lo ha confirmado la propia artista, y es que pesar de que la espera ha sido larga, en los próximos meses verán la luz las canciones en las que ha estado trabajando desde que terminó de grabar su álbum debut, Sour.

«Estoy muy emocionada con las nuevas cosas y la nueva música que va a llegar en 2023», dijo la cantante de 19 años en un vídeo publicado en Spotify para agradecer a sus fans el apoyo a lo largo del 2022. Un vídeo con el que confirmaba que muy pronto llegarán sus nuevas canciones.

Ahora, la artista estadounidense ha hecho coincidir el segundo aniversario de su primer single, Drivers License, con la promoción de su esperado segundo disco, que tras el éxito de su álbum debut, se ha convertido en uno de los discos más esperados del 2023 .

olivia rodrigo confirming new music in 2023 in her artist message for spotify wrapped!? pic.twitter.com/ATNIMtEjtc

— liv’s camera roll (@livscameraroll) November 30, 2022