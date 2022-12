Olivia Rodrigo anuncia que su nueva música llegará en 2023

La nueva música de Olivia Rodrigo llegará en 2o23. Así lo ha confirmado la propia artista, confirmando que a pesar de que la espera ha sido larga, próximamente verán la luz las canciones en las que ha estado trabajando desde que terminó su álbum debut, Sour.

Tras el éxito de Drivers License, su primer single lanzado a principios del 2021 y convertido en un fenómeno musical a nivel mundial, la artista estadounidense se puso manos a la obra con Sour, su primer trabajo discográfico.

Este disco la catapultó a lo más alto, consiguiendo entre otros muchos logros, ser el disco más vendido del año y llevarse tres Grammys. Un disco que ya forma parte de la banda sonora de millones de adolescentes, que han conocido en primera persona el desamor. Y que esperan impacientes el lanzamiento de un nuevo disco.

olivia rodrigo confirming new music in 2023 in her artist message for spotify wrapped!? pic.twitter.com/ATNIMtEjtc

