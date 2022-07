El artista Michael Bublé sorprendía hace unos días a sus fans al publicar una actuación muy especial. Se trataba de una versión del tema mundialmente conocido Drivers License, la canción con la que la artista estadounidense Olivia Rodrigo saltó a la fama.

Una actuación en la que Michael Bublé estuvo acompañado de la espectacular orquesta de la BBC británica, dándole a la canción de la artista estadounidense un matiz muy diferente al original, con el que ha vuelto a conquistar a sus fans.

Drivers License catapultó a Olivia Rodrigo como una estrella a nivel mundial con tan solo 17 años. Una canción que el artista Michael Bubé ha sabido llevar del doloroso primer desamor de la adolescencia a su terreno, y que desde su lanzamiento ha tenido innumerables críticas positivas esta nueva versión.

Stream Michael’s cover of @OliviaRodrigo’s ‘Drivers License’ and watch his performance with the @BBCCO now! https://t.co/SfN4KW3Bmx#driverslicense pic.twitter.com/0WKQc8HHmN

— Michael Bublé (@MichaelBuble) July 15, 2022