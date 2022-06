Michael Bublé es una de las estrellas de la música más queridas a nivel mundial. El músico no solo tiene un talento indudable, sino que además, siempre se ha mostrado muy cercano con sus fans, y ha mostrado que su familia está por encima de todo.

De hecho, a través de sus sociales, el artista no duda en compartir habitualmente muchos momentos familiares junto a su mujer, la actriz argentina Lusiana Lopiato y junto a sus hijos. Y esta misma semana volvió a enternecer a sus fans con un divertido vídeo junto a su hija Vila.

El artista es un hombre muy familiar y cuando no se encuentra de gira, no duda en compartir momentos muy familiares a través de sus redes sociales, como el que compartió esta semana, en el que aparece en manos de su hija Vida. «Makeup is art, Beauty is spirit“#hija #mivida #euphoriamakeup #tammyfaye», ha escrito junto al divertido vídeo.

Como era de esperar, esta publicación ha generado infinitas reacciones entre sus seguidores de las redes sociales: «¡Eres un buen padre por dejarla hacer eso!», «Eres el mejor padre», «¡Eres la mejor! ¡¡O es la maquilladora la mejor!!», «Lo más hermoso es qué dejas que te maquille y sin decir nada. Te amo Mike eres un gran papá!» o «¡¡¡Mi marido y mis hijas solían hacer esto… me trae grandes recuerdos !!!», son algunos de los comentarios que se pueden leer bajo el vídeo.

Cabe recordar que Vida, se llama así precisamente porque el artista y su mujer quisieron «celebrar la vida». Luisana Lopilato, explicó en el programa de la argentina Susana Giménez que Vida llegaba justo después de que su hijo mayor Noah, fuera diagnosticado de cáncer y la familia atravesó momentos muy complicados, que debatieron a su pequeño entre la vida y la muerte. Finalmente, el pequeño sobrevivió y por ello celebraron la vida con el nacimiento de la pequeña de la casa, que muy pronto tendrá un nuevo hermanito.