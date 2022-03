‘Higher’, el sexto disco de estudio de Michael Bublé. Son trece nuevas canciones al más puro estilo Bublé:»Llevo meses esperando a que la gente escuche esto… ¡Meses! Sólo lo habían oído mis amigos y familiares más cercanos. Ahora lo estáis escuchando vosotros, que sois muchos. Y me encanta veros las caras mientras reaccionáis».

“Yo sé que los vídeos musicales son simplemente eso, vídeos musicales. Pero tuve la mejor idea de todas para el single que fue representar con mi mujer las películas románticas de nuestra vida.” Hace unos días escuchábamos por primera vez ‘A nightgale sang in Berkeley Square’, que se sumaba como adelanto del sexto disco a ‘I’ll never not love you’, ‘My valentine’ y ‘Higher’: “Tal vez sea la más romántica de las nuevas canciones. Me encanta”.

The 11th studio album, 𝗵𝗶𝗴𝗵𝗲𝗿 out now. Link below.https://t.co/7qg2KlTtRG pic.twitter.com/Z3gdiGpVaT — Michael Bublé (@MichaelBuble) March 25, 2022

El momento más bonito del encuentro vino, precisamente, con ese tema que da nombre al disco. Una canción que nace de la inspiración de Noah, el hijo menor de Michael. El pequeño, sin darse cuenta, creó una joya merecedora de llevar el nombre del nuevo disco de su padre: «Noah me vino con una melodía que decía ‘When you go low, and I get higher…’ y sonaba realmente bien. Fui al estudio con esas notas e improvisamos el resto. El estribillo salió en seguida y 25 minutos después teníamos ‘Higher’. Todo gracias a Noah, mi superhéroe». Así consta su nombre junto al de su padre en los créditos de la canción.

Y es que Michael Bublé es padre de familia, un hombre que disfruta de la compañía de los suyos y esa sensibilidad se ve reflejada en su trabajo: “Tanto es así que cuando me voy de gira, mis hijos vienen conmigo y estudian allá donde esté. Puede que no sea muy divertido para ellos, pero al menos estamos todos juntos. Mi mujer y yo les podemos meter en la cama y nos ponemos a ver algún programa guay. Como por ejemplo el de ‘Tiger King’ o el que sea. Soy un hombre de ‘late night’».

Entonces, fue momento de nuestro encuentro con Michael. Evidentemente, esta escucha era un momento importante para él. Tanto que quisimos preguntarle cuándo se sabe que una canción está preparada para ser escuchada por los demás, para meterla dentro de un álbum o subirla a una plataforma de ‘streaming’: «En realidad, nunca está lista, Gorka. Es difícil dejar marchar las canciones porque siempre pienso que se puede hacer mejor».