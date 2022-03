El pasado martes, Michael Bublé acudió a ‘El Hormiguero’ para presentar su nuevo álbum de estudio, ‘Higher’. Se trata del undécimo disco de su carrera y uno de los más especiales, tras el parón de su carrera debido a la pandemia y a la enfermedad de su hijo Noah, que ya se encuentra totalmente de su carrera.

Michael Bublé explicó que concibe este nuevo disco como “una carta de amor al mundo” y que refleja a la perfección el momento de tranquilidad y felicidad que está viviendo actualmente. ‘Higher’ es un proyecto muy especial por muchas cosas, entre ellas, porque ha sido producido por Paul McCartney.

Durante su entrevista en ‘El Hormiguero’, el artista canadiense explicó cómo se sintió cuando Paul McCartney contactó con él para ofrecerle una de sus canciones. Un momento en el que el ex integrante de The Beatles, se ofreció a producir su disco entero.

“Es una persona maravillosa, me facilitó mucho las cosas. Es un genio” – @MichaelBuble nos cuenta cómo fue conocer a @PaulMcCartney #BubléEH pic.twitter.com/vJsWFc5Cef — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 29, 2022

El artista canadiense se sinceró recordando esta anécdota como algo un poco escatológico porque cuando el británico le dijo que que quería producir su disco, el artista señaló que literalmente: «Me hice caca encima». Además, Michael Bublé resaltó lo fácil trabajar que fue trabajar con él y el gran artista que es.

«Su agente me escribió porque sabía que yo estaba grabando un disco y me dijo que Paul pensaba que yo lo haría muy bien con esa canción. Entonces, yo hice una maqueta, se la envié al agente con mi número de teléfono y me llamó Paul. Y le pregunté si quería producir el disco y me dijo que sí, así que yo me quedé alucinado. La verdad que es una persona maravillosa, me facilitó mucho las cosas, y es un gran líder», expresó en ‘El Hormiguero’.

Y añadió: «Probablemente es el mayor músico de la historia, pero cuando eres tan grande, cuando eres verdaderamente grande, no te hace falta decírselo a la gente constantemente. Y él es una persona muy humilde y no necesita decir nada porque en sus actos se ve su grandeza».