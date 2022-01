Michael Bublé está de vuelta. El artista comienza el 2022 por todo lo alto, tras haber anunciado el primer single que lanzará este año. De esta forma, el próximo viernes 28 de enero verá la luz ‘I’ll never not love you’, su esperada nueva canción.

Una canción muy especial, que por lo pronto, se posiciona como una de las más personales del artista hasta la fecha. Además, a través de su nuevo single, Michael Bublé quiere lanzar un mensaje lleno de positividad en un tiempo complicado para millones de personas debido a la pandemia del Coronavirus.

The waiting is the hardest part! I’m so excited to share this song with all of you. I’m so proud of it and I hope that you will love it as much as I do. The wait is over, January 28th! Pre-Save at the link below. https://t.co/Mwub3yzyNp pic.twitter.com/az4YsyFmHX

— Michael Bublé (@MichaelBuble) January 14, 2022