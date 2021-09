Michael Bublé ha anunciado que reeditará su famoso álbum navideño ‘Christmas’. El artista ha compartido a través de sus redes sociales que el próximo 19 de noviembre verá la luz la redición de ese disco, publicado en el años 2011 y convertido en un éxito en todo el mundo.

De esta forma, el artista realizará un lanzamiento especial, que además incluirá siete temas nuevos. Un lanzamiento que se produce con motivo del décimo aniversario del álbum original, y que se comercializará en una caja deluxe limitada, con un doble CD.

Este segundo CD contendrá siete canciones, entre las cuales, hay dos inéditas: ‘The Christmas Sweater’, que él mismo compuso, y una versión de ‘Let it snow!’, uno de los grandes clásicos de cada navidad. De la misma manera, en este disco también estarán canciones como el dueto con Rod Stewart ‘Winter Wonderland’, incluido en el álbum del artista británico lanzado en 2012.

Michael’s “christmas” album celebrates its 10th Anniversary with the release of an extraordinary Super Deluxe Limited Edition Box Set. · Coming Soon, Available for Pre-Order Now. 🎁 https://t.co/vJW6ZECnga pic.twitter.com/VZpc717F9q

El álbum navideño de Michael Bublé, ha sido uno de los más vendidos de lo que va de siglo XXI. ‘Christmas’ fue el séptimo álbum del artista, y sin duda el más exitoso, subiendo a los puestos de los discos más vendidos cada año con la llegada de la Navidad.

Sin embargo, a pesar de su innegable éxito, en el año 2018 Michael Bublé afirmó durante una entrevista con Efe que no estaba dispuesto a hacer otro álbum de canciones navideñas. Pero, con el décimo aniversario del disco, parece que ha cambiado de opinión.

«Estoy seguro de que a mi compañía le encantaría. Incluso mi propia familia me lo sugiere de vez en cuando, pero nunca volveré a hacer otro disco así, porque yo no quise hacer un disco de Navidad, sino el disco de Navidad», explicó el artista en su momento.

«People need a tent in the rain. I’m here to take you away for a few hours, entertain you, allow you to escape, to know there can be #hope and that #romance is still alive and well.» – GRAMMY-winning artist, @MichaelBuble 🎤 pic.twitter.com/rrPKFnNVez

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) September 9, 2021