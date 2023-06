Olivia Rodrigo pone fecha de estreno a ‘Vampire’, su esperado nuevo single

¡Olivia Rodrigo ha regresado! La cantante de 20 años ha revolucionado las redes sociales durante las últimas horas al publicar lo que podría calificarse como la noticia más esperada por sus fans. Tras lanzar el pasado 2021 su álbum debut, SOUR, las ganas de su público por volver a escuchar nuevos temas de la artista han sido demasiadas.

Una espera que parece estar muy próxima a ver su final. Pues, a través de sus redes sociales, la intérprete de drivers license ha comunicado muy ilusionada que muy pronto saldrá a la luz el primer adelanto de su nueva era musical. Un tema que ha presentado bajo el título de Vampire y con el que promete no decepcionar a nadie.

View this post on Instagram

Con una portada en blanco y negro, la artista se presenta de perfil con dos tiritas cruzadas en color violeta y en la zona de su cuello. Una presentación con la que hace una referencia clara al nombre del single que ha dado forma y a las conocidas mordeduras de vampiros en la ficción.

Asimismo, ha comunicado que Vampire estará disponible en todas las plataformas de streaming a nivel global a partir del próximo 30 de junio. La mejor manera de dar la bienvenida al verano de este 2023, de eso no cabe duda. Además, se lanzarán dos versiones de este nuevo sencillo: el tema original y otro titulado vampire first demo.

Pequeños pasos con los que Olivia Rodrigo ha confirmado que, ahora sí, su segundo proyecto discográfico verá muy pronto la luz. Un trabajo muy esperado por sus seguidores y donde reflejará el enorme crecimiento que ha experimentado como artista durante los últimos años. Por lo tanto, ya es oficial, la cuenta atrás ha comenzado.

vampire out on june 30th. you can presave now💟 https://t.co/muILnPVOUx pic.twitter.com/7qKAkbVFsr

— Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) June 13, 2023