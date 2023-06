Olivia Rodrigo comienza la cuenta atrás para su esperado regreso a la música

La nueva música de Olivia Rodrigo llegará muy pronto, Así lo ha confirmado la propia artista, confirmando que a pesar de que la espera ha sido larga, próximamente verán la luz las canciones en las que ha estado trabajando desde que terminó su álbum debut, Sour.

Tras el éxito de Drivers License, su primer single lanzado a principios del 2021 y convertido en un fenómeno musical a nivel mundial, la artista estadounidense se puso manos a la obra con Sour, su primer trabajo discográfico.

Este disco la catapultó a lo más alto, consiguiendo entre otros muchos logros, ser el disco más vendido del año y llevarse tres Grammys. Un disco que ya forma parte de la banda sonora de millones de adolescentes, que han conocido en primera persona el desamor. Y que esperan impacientes el lanzamiento de un nuevo disco.



an pasado dos años desde que Olivia Rodrigo publicase su disco debut. La artista estadounidense batió todos los récords con Sour, con más de 8 millones de discos vendidos y 103 semanas después aún está en la posición nº 53 en la lista de Billboard. Un éxito que hizo que necesitase tomarse un tiempo de descanso, pues alcanzó la fama mundial con apenas 18 años.

Desde que acabó el tour mundial de su primer disco, la artista se ha mantenido en silencio. No ha lanzado ni colaboraciones, ni una reedición del disco, ni ningún contenido musical nuevo. Un silencio absoluto para trabajar en su nuevo disco, que podría estar a punto de llegar a su fin.

La artista ha publicado una nueva colección de merchandising, en la que su carnet de conducir caduca el 30 de junio de este año. Una fecha que cae en viernes, el día en el que se suelen publicar las novedades musicales, algo que ha llevado a sus fans a especular sobre esta posibilidad.

Por otro lado, en su web oficial hay una cuenta atrás que termina el día 30 de junio, por lo tanto, cada vez hay más detalles que indican a que ese día la artista estadounidense comenzará una nueva etapa en su imparable carrera en la música, publicando su primer single en dos años.

The background video on Spotify for Olivia Rodrigo’s “drivers license” now shows an expiration date of June 30 as she prepares for her next era. 🎶 pic.twitter.com/HqwOVHMz6u

— Pop Crave (@PopCrave) June 4, 2023