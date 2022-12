Olivia Rodrigo o Rihanna, entre los regresos musicales más esperados del 2023

Si el 2022 fue el año de los grandes comebacks musicales, parece que el 2023 no se quedará atrás. Tras el regreso de Taylor Swift y Beyoncé, dos de las protagonistas absolutas de la escena musical de estos últimos 12 meses, el año que está a punto de comenzar tiene dos nombres en mayúsculas: Rihanna y Olivia Rodrigo.

La veteranía y la voz de una nueva generación compartirán protagonismo en 2023. Tras la actuación de Rihanna en la Super Bowl, que tendrá lugar en febrero, todo apunta a que la artista de Barbados publicará su nuevo disco, que pondrá fin a tantos años de silencio musical.

La nueva música de Olivia Rodrigo también llegará en 2o23. Así lo ha confirmado la propia artista, de esta forma, a pesar de que la espera ha sido larga, próximamente verán la luz las canciones en las que ha estado trabajando desde que terminó de grabar su álbum debut, Sour.

olivia rodrigo confirming new music in 2023 in her artist message for spotify wrapped!? pic.twitter.com/ATNIMtEjtc

— liv’s camera roll (@livscameraroll) November 30, 2022