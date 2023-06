Olivia Rodrigo: ¿Qué significa ‘GUTS’, el título de su segundo disco?

El regreso a la música de Olivia Rodrigo era uno de los más esperados de este año. La artista estadounidense, convertida en uno de los fenómenos globales de la música de los últimos años, había anunciado que este 2023 regresaría con nuevas canciones y finalmente ha puesto fecha a su nuevo álbum de estudio.

A través de sus redes sociales, Olivia Rodrigo ha revelado que su segundo álbum, bajo el título de GUTS, se lanzará el próximo 8 de septiembre a través de Geffen Records. Esta noticia llega tras el anuncio del primer sencillo del disco, Vampire, que se publicará el 30 de junio.

En cuanto al significado de GUTS, el título de su nuevo disco, literalmente es un argot para no tener miedo, o vergüenza de decir lo que piensas o sientes. Una palabra que también está muy conectado con la intuición y la persona que sigue su intuición.

my sophomore album GUTS comes out september 8th. i am so proud of this record and I can’t wait to share it with you all! u can presave it now! xoxoxoxo❤️💜💌🖤 https://t.co/5G5iMliE1G pic.twitter.com/tilKRc2Ui3

— Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) June 26, 2023