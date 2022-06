Nicki Nicole: todos los detalles sobre su concierto en el Metaverso

Cada vez se escucha más hablar sobre el Metaverso. Una nueva realidad que crece a pasos agigantados y donde ya se puede disfrutar de diferentes eventos, entre ellos conciertos. Y por primera vez en España tendrá lugar uno de esos eventos, con Nicki Nicole como protagonista.

En asociación con Pull&Bear, la artista argentina ofrecerá un concierto este 8 de junio en Roblox, una plataforma online de experiencias 3D inmersivas que ya cuenta con más de 55 millones de usuarios activos diarios. Un concierto que estará inspirado en el artista Jack Sachs, que también ha colaborado con la marca de Inditex en el desarrollo de un espacio para el festival Primavera Sound.

Por otro lado, Wildbytes, una startup española, se ha encargado de crear y diseñar el mundo virtual del concierto de Nicki Nicole en el Metaverso. Un concierto que tendrá lugar este 8 de junio a las 20:00 horas y que también podrá verse a través de Instagram Live y la web de Pull & Bear.

Artist Nicki Nicole is coming to #Roblox on June 8! (Credit: @chris12902) 🇦🇷 pic.twitter.com/HnREv0Uvhv

— RBXNews (@RBXNews_) June 4, 2022