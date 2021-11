Nicki Nicole está atravesando uno de los momentos más dulces de su carrera. La artista argentina acaba de lanzar su nuevo disco ‘Parte de mí’, un álbum muy esperado, que se presenta como uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. Y como era de esperar, su acogida ha sido todo un éxito.

‘Parte de mí’ está formado por 16 canciones, que reflejan la versatilidad de la artista de principio a fin, así como su indudable talento, tras haberse convertido en la artista argentina del momento, acumulando grandes éxitos a sus espaldas.

Durante una entrevista de promoción del álbum, Nicki Nicole ha recordado con cierta nostalgia sus inicios en la música, que no fueron nada fáciles. Sin embargo, la cantante se pudo apoyar en figuras de la música como Duki o Bizarrap, a quien considera sus padrinos musicales, estando muy agradecida a ellos a día de hoy.

En esta entrevista con ‘Caja Negra’, la artista recordó sus inicios en la música con el tema ‘Wapo Traketero’: «Cuando saqué la canción me acuerdo que tenía 20 suscriptores en YouTube y fue subiendo a 30. Muy, muy de a poquito. Había mucho apoyo de los que eran los freestylers de Rosario. Ahí tenía 10 mil seguidores en Instagram y lo que a mí más me llamó la atención es que mucha gente lo empezó a recomendar en Rosario. Y se nota, viste, cuando algo es por compromiso o cuando algo genuino… y era genuino».

En cuanto a Duki y a Cazzu, Nicki Nicole señaló que «a Duki y a Cazzu les agradezco siempre. A mí me marcó lo que ellos hicieron, ellos dos se manejaron conmigo de una manera totalmente libre», comenzó diciendo y agregó, «Lo hicieron porque quisieron y eso es lo que me contagiaron a mí. Parte de cómo soy como artista hoy en día, siento que se los debo a ellos».

«El Duko me hizo parte de todo lo que era. Él me contactó con su productora, con la que hoy en día estoy sabiendo que yo podría haber llegado y decir: ‘no, no tengo ningún tema más’», concluyó la artista.