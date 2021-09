El pasado lunes, Telecinco emitió el primero de los debates de ‘La última tentación’. Muchos son los rostros conocidos del programa que asistieron a este programa, entre los que se encontraba Melodie Peñalver. La joven adquirió popularidad durante su participación en la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’.

Esta experiencia le sirvió para comenzar una nueva etapa sin su pareja, ya que tomó la decisión de abandonar en solitario la República Dominicana. Eso sí, gracias al programa tuvo la oportunidad de conocer a Beltrán San Jorge que, meses después de su participación en ‘La isla de las tentaciones’, se convirtió en su pareja.

Sandra Barneda, al verla en el plató del debate de ‘La última tentación’, quiso saber cómo se encontraba tras haber dado a conocer en sus redes sociales que había roto su relación con Beltrán. Ella fue completamente sincera: “Llevábamos poco tiempo, pero yo estaba enamorada y era algo que no me esperaba”.

Melodie: «Beltrán no ha estado a la altura de las circunstancias. En esta última etapa he visto cosas que no se podían tolerar» 🔴 #TentaciónDBT1 https://t.co/qk4QGyMazD pic.twitter.com/0VHMcUTINl — La Última Tentación (@islatentaciones) September 20, 2021

Ella cree que uno de los errores pudo ser no haberse tomado ese tiempo soltera como se prometió en República Dominicana. Al fin y al cabo comenzó su noviazgo con Beltrán al poco tiempo de terminar con Cristian Jerez, con quien compartió prácticamente una vida. Como reflexión, la joven aseguró que “siempre le tuve (Beltrán) como un apoyo y quizá por eso he consentido cosas que no se deben consentir”.

Por si fuera poco, añadió: “No debí volcar todo en otra persona”. Así pues, confirmaba a Sandra Barneda que llegó a tolerar muchísimas cuestiones por parte de Beltrán. Eso sí, cabe destacar que si hay algo que caracteriza a Melodie Peñalver es que es muy discreta en cuanto a su vida personal se refiere, a diferencia de muchos exconcursantes de ‘La isla de las tentaciones’.

Aunque no quiso explicar mucho qué ocurrió realmente, gracias a la insistencia de colaboradores como Terelu Campos, Suso Álvarez o Nagore Robles se pudo leer entre líneas que podría tratarse de una infidelidad por parte de Beltrán. “En esta última etapa ha hecho cosas que no puedo tolerar. No sé a ciencia cierta lo que ha hecho, pero sus actitudes con otras personas quizá no han sido las correctas. Me he enterado de que ha tonteado con otra gente, no ha sabido darme mi lugar”, reconoció Melodie Peñalver en directo, visiblemente dolida.