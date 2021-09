Telecinco emitió este martes 8 de septiembre la segunda entrega de ‘Regreso a la última tentación’. A pesar de que los espectadores esperaban que se emitiera el primer capítulo de ‘La última tentación’, la cadena emitió un nuevo avance que continuó mostrando algunas de las tramas de este nuevo reality.

Mientras que en el primer avance, los espectadores conocieron a las parejas que formarían parte de ‘La última tentación’, en esta ocasión, llegó el turno a los viejos conocidos de ‘La isla de las tentaciones’, que llegan a este nuevo reality como solteros.

Uno de los solteros que más ha dado que hablar ha sido Cristian Jerez. Conocido por su participación en la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’, ya que entró como pareja de Melodie y se fue solo. Eso sí, poco después, comenzó una breve relación con Andrea Gasca, una de las concursantes de la primera edición y de las tentaciones en la segunda.

Cristian confirma que tuvo «un rollete» con Lucía: «Tengo asuntos pendientes con ella»#LaÚltimaTentación

“No sé si Andrea puede volver a caer. Antes también tenía pareja y le ha dado igual», señaló Cristian en su presentación, asegurando que para Andrea no es ningún impedimento tener pareja, pues anteriormente ya tuvieron algo cuando ella no estaba soltera.

Acto seguido, Cristian sorprendió a los espectadores al nombrar a Lucía, una de las concursantes de la tercera edición, que en esta ocasión acude a ‘La última tentación’ acompañada de Isaac, su novio tras haber roto con Manuel en ‘La isla de las tentaciones’.

Lo que hasta ahora no se conocía, era que Lucía había tenido un affaire con Cristian, tal y como él mismo desveló. «Tengo asuntos pendientes con Lucía. Tuvimos un rollete y después ya no hemos seguido hablando ni nada. No tenemos mal rollo, pero hay una de cal y otra de arena», expresó Cristian durante su presentación.