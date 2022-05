La 1 de Televisión Española emitió este lunes una nueva entrega de ‘MasterChef’. Una entrega en la que una vez más, el formato culinario de Shine Iberia volvió a ser tendencia en las redes sociales, después de que un concursante superase al plato más viral de la historia del programa: el «León come gamba».

Durante la primera prueba, los aspirantes recibieron la visita de Silvia Abril, ex concursante de la versión celebrity del programa. La actriz y humorista fue la encargada de repartir los platos que los concursantes tenían que hacer. Había dos opciones: recrear alguno de los mejores platos de las anteriores ediciones o mejorar uno de los peores.

Aunque esto último parecía lo más fácil, nada más lejos de la realidad. La cómica entregó a Luismi el plató ‘León come gamba’, para que lo mejorase. Una prueba que se presentaba como uno de los desafíos más fáciles, pero que llevó al concursante a llevarse todo el protagonismo de la noche en las redes sociales.

«Gato acostado en el 2 de mayo» Luismi se gana el delantal negro directo por empeorar el mítico «León come gamba» y enfadar al jurado https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef10 pic.twitter.com/utN2ktyeYM — MasterChef (@MasterChef_es) May 2, 2022

Luismi no se tomó la prueba demasiado enserio. Por ello, Samantha Vallejo Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, estallaron contra el concursante al ver el resultado de su plato, al que llamó ‘Gato acostado al 2 de mayo’ y que pretendía ser homenaje a los leones de la entrada del Congreso de los Diputados. No obstante, el plató parecía una parodia.

«Mira, Alberto no pretendía hacer una bobada, sino que metió la gamba y le metimos un paquete. A ti, que te lo estás tomando a cachondeo, sin haber pretendido en ningún momento mejorar el plato, sino hacer una tontería peor, sin haber cocinado un pimiento, porque el pimiento está crudo. Esto es una burla, esto si se merece un delantal negro, para que te vayas a la prueba de eliminación y te acuerdes de a que has venido aquí», sentenció Jordi Cruz.

A pesar de que Luismi insistía en que lo había hecho lo mejor posible, Pepe Rodríguez tomó la palabra para decirle que «tiene menos conocimiento que una liebre de dos meses, de verdad. Tenías que mejorar lo que había y haces esta idiotez. No tuya la culpa, nos hemos equivocado nosotros, el fracaso es nuestro. No supe verlo el día del casting, me equivoqué», le dijo el chef antes de otorgarle el delantal negro.

Como era de esperar, el plato de Luismi desató la creatividad de las redes sociales. Los espectadores de ‘MasterChef’ se lanzaron a hacer memes, inundando las redes sociales con la imagen del león que el concursante había intentado hacer.

MasterChef: nadie puede superar el desastre del león come gamba Luismi: sujétame el cubata#MasterChef10 pic.twitter.com/I9DDZnNyaX — Jpe. (@Chechutg) May 2, 2022

Real que lleva ya bastante programa y yo aún sigo descojonandome de esto #MasterChef10 pic.twitter.com/XxRZDy9ll7 — ιñαкι 🇪🇸🇦🇹🇦🇿🇵🇱🇦🇱 (@iaki_alvarence) May 2, 2022

Que ganas de viajar a Egipto me han entrado! Gracias Luismi ☺️ #MasterChef10 pic.twitter.com/7riwDp3vYU — 𝕲𝖚𝖎𝖑𝖑𝖊𝖗𝖒𝖔 𝖘𝖎 (@Guillermo_si96) May 2, 2022