‘MasterChef’, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión con más éxito de nuestro país. Tanto es así que está a punto de estrenar su décima edición. El pasado jueves 7 de abril, Happy FM acudió a la rueda de prensa que se celebró en Fuente el Saz de Jarama (Madrid), lugar donde están situadas las cocinas más famosas de la televisión.

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, aseguró que ‘MasterChef’ ha llegado a suponer un gran cambio en los programas que se llevaban haciendo hasta 2013: “’MasterChef’ rompió los moldes tradicionales”. Al ser la décima edición, RTVE y Shine Iberia (productora) han querido que sea la más especial. Los miembros del jurado tienen claro que su objetivo es encontrar a un “súper ‘MasterChef’”.

Macarena Rey, CEO de la productora del talent culinario, fue la encargada de dar a conocer algunas de las tantas novedades de esta décima edición. Además, ha destacado el enorme cambio que Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz han experimentado en estos 10 años. El chef manchego quiso ser honesto al respecto: “No queda casi nada de los novatos que empezaron hace diez años y ahora se mueven en un plató como en su casa”.

Rey, a su vez, quiso recalcar la importancia que tiene haber llegado a una temporada 10 con un formato como es ‘MasterChef’: “Esta cita es la más especial, no imaginábamos estar 10 años después cambiando la vida de mucha gente”. Por si fuera poco, ha recordado que, “cada vez que nos vienen a visitar los chefs, nos encontramos la normalización que hemos hecho de la gastronomía”.

Lo más bonito de haber cumplido una década con ‘MasterChef’ es que muchos han crecido con el programa: “Cada vez tenemos a más gente que quiere ser Ana Iglesias, Arnau, Carlos Maldonado… Cualquiera que ha pasado por aquí, aunque haya llegado a ganar”, reconoció Macarena Rey.

La CEO de la productora del programa añadió algo más: “Lo que hacemos aquí no lo hacemos en otro sitio, aunar el sentido del humor, el reality y la tensión en las cocinas. Es el único país, España, que emite las 4 versiones, la de los Abuelos es única de aquí”. Con motivo de esta edición número 10 han querido hacer alguna serie de cambios en su mecánica y, además, han añadido algunas pruebas realmente complicadas.

Entre ellas, podremos ver cómo harán dulces con pancetas, platos con sangre e, incluso, los aspirantes serán examinados por nada más y nada menos que inspectores de la Guía Repsol. Por si fuera poco, en esta rueda de prensa, se ha hablado de ese reencuentro de los 140 aspirantes de todas las ediciones de ‘MasterChef’. Éste ha tenido lugar en Sanlúcar de Barrameda, al ser la capital española de la gastronomía.

‘MasterChef 10’ cuenta con un casting que no dejará indiferente a nadie

La CEO de la productora del programa, en cuanto a los nuevos aspirantes, ha sido muy contundente: “Es la edición de las segundas oportunidades”. De esta manera, Macarena Rey ha confirmado que los nuevos participantes, todos ellos, cuentan “con una trayectoria de vida muy dura y para los que la cocina ha sido su salvación y su segunda oportunidad”.

A modo de pinceladas, ha reconocido que hay un madrileño que abrió varios restaurantes y no le fue del todo bien, un belga murciano que es muy fan de ‘Eurovisión ‘ o, incluso, una administrativa catalana que le apasiona la cultura coreana. Estos son algunos de los aspirantes que formarán parte de esta histórica décima edición.

🚨Todo esto te espera en la décima temporada de #MasterChef que llegará muy pronto a @La1_tve. ¡No te lo pierdas! https://t.co/HEnmDMkSak pic.twitter.com/Uk2YEJJcPx — MasterChef (@MasterChef_es) April 7, 2022

‘MasterChef 10’ ¿acortará la duración de los programas? ¿Adelantará su emisión?

Es una de las tantas preguntas que se han formulado en esta rueda de prensa. No es ningún secreto que, temporada tras temporada, una de las críticas que más se repite es que todas las entregas terminen de madrugada. Algo que obliga a que muchos espectadores tengan que ver esa nueva entrega en diferido.

Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, se ha mostrado muy contundente: “Cada programa seguirá durante 2 horas y media, como está determinado”. Por lo tanto, ‘MasterChef’ no verá reducido su tiempo de emisión. Pero, ¿al menos empezará antes como ocurre en la actualidad con ‘Maestros de la costura’? María Eizaguirre dio la respuesta: “Esas cosas de programación se irán contando, al igual que el estreno de la edición”. Aunque no se conoce la fecha exacta en la que se emitirá esa primera entrega, lo cierto es que no tardarán mucho en darla a conocer.