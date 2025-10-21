‘MasterChef Celebrity’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 20 de octubre?

La pasada noche del 20 de octubre, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva emisión de MasterChef Celebrity. El popular talent culinario se ha convertido en uno de los más vistos de la temporada televisiva. Pues, cada vez son más las personas que quieren ver a celebridades del panorama nacional darlo todo entre fogones. De esta manera, la audiencia tuvo la oportunidad de ver una nueva gala de la edición. Un encuentro televisivo donde no faltaron las sorpresas, puesto que el jurado dejó a todos estupefactos al anunciar el nombre de la nueva expulsada.

Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera ya tienen que valorar a los participantes como si fuesen grandes estrellas de la cocina. Pues, teniendo en cuenta que nos encontramos en la recta final del formato, ya hay que encontrar al participante que tiene madera de ganador. No hay espacio para contemplaciones. Una tensa situación para los aspirantes, pues los deja con las emociones y los nervios a flor de piel. Pero, en la gala del pasado lunes, el equipo rojo fue el que salió mal parado. Y es que, Mariló Montero, Valeria Ros y Soraya Arnelas fueron las aspirantes que acabaron sometiéndose a la valoración final de los jueces en la eliminación.

Mariló Montero fue la primera en ser salvada, por lo que los chefs garantizaban su continuidad en el formato una semana más. Fue entonces cuando se dirigieron directamente a Valeria Ros y Soraya Arnelas, cuyo concurso dependía de un hilo. Y es que, recordemos, en el caso de la cantante, ella fue la repescada de la edición.

¿Quién fue el expulsado de ‘MasterChef Celebrity’ ayer, 20 de octubre?

Los jueces realizaron una breve valoración de los platos de ambas nominadas. Pero, hubo una que cometió un error mayor que la otra. «No ha sido tu mejor noche», le dijeron a Valeria Ros. Pero, para su sorpresa, la terminaron salvando. Pues, la expulsada de la noche fue Soraya Arnelas. Un segundo adiós para la cantante que aceptó con deportividad.

El resto de aspirantes vieron la expulsión de la artista con mucha pena, pero no como algo nuevo. De hecho, para aligerar la tristeza del ambiente, bromearon con ello. «Ha habido un fallo garrafal, he intentado salvar algo que era insalvable. Estoy contenta de mi actitud, en lugar de llorar, he dicho voy a intentar defenderlo y seguir trabajando», le confesaba Soraya a Pepe Rodríguez.

«He tenido mucha suerte porque he vivido esta experiencia dos veces. Yo me fui, he vuelto a tener esa oportunidad. Es bonito cuando uno sabe poner fin, termina la experiencia», indicó. Eso sí, antes de irse comunicó el nombre de su ganador. «Lo único que tiene que hacer Juanjo es creérselo un poco más, Tienes un proyecto culinario dentro», sentenció. Unas palabras que eran escuchadas por su compañero.