Marta López confiesa las «palizas» de su ex pareja: «Acabé con la cara ensangrentada»

Marta López ha sido la protagonista absoluta de la noche del martes en GH DÚO con su emotiva Curva de la vida. En ella ha contado un dato que el público no conocía y ha denunciado los malos tratos que sufrió por parte de su primer novio, alguien completamente anónimo y alejado de la televisión.

Desde el programa habían preparado un cara a cara entre ella y Ana María Aldón en el que ambas verían la curva de la otra, una manera de calentar más el ambiente entre ellas. Lejos de un enfrentamiento, los espectadores descubrieron algo muy duro sobre la excolaboradora de Sálvame.

«Llevo 23 años en la tele y nadie sabe cuál es mi vida, todo el mundo se cree que he sido una niña pija. Quizá va a ser un poco duro y nunca lo habéis oído de mí», avisaba antes de empezar. Hay que remontarse al momento en el que Marta era todavía anónima y no había entrado en la casa de Gran Hermano en su edición de anónimos.

Sobre su primera pareja, alguien que no es famoso, desveló el calvario que sufrió: «Nos fuimos a Tenerife, mi primer amor fueron maltratos continuamente, de pegarme palizas. Hasta que un día el seguridad del hotel me encontró debajo de un baño con la cara llena de sangre».

Su juventud le hizo guardar el secreto durante años y no denunciarlo: «Eran cosas que daba vergüenza decirlo. En aquel entonces yo pensé que me quería mucho y por eso decía esas cosas. Me fui de Tenerife huyendo de él, me vine a Madrid destrozada».

Precisamente, el concurso de Telecinco en el que se dio a conocer a toda España se convirtió en una forma de recuperar su autoestima tras este duro episodio. «Pasé un año y pico fatal, me apunté al casting de Gran Hermano y aquí estoy 23 años después, que han sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida, la televisión me ha hecho entender que las personas que han pasado malos tratos no tenemos que avergonzarnos», ha dicho muy segura.

Sorprendía que durante el momento de contarlo se haya mantenido serena, aunque minutos después se derrumbaba junto a Ana María Aldón al volver a ver lo que había contado.

En la casa se han emocionado con la curva de la vida de @MartaLopezTV #GHDúoUltraMartes pic.twitter.com/1mVJVOUB4Y — Gran Hermano (@ghoficial) February 7, 2024

Por desgracia ese no fue el único episodio de este tipo de que sufrió Marta López, ya que también ha contado que años después vivió al similar con otra pareja. En ese caso, el maltrato fue psicológico y no físico: «No sabéis el nivel de machaque. Me da tanta rabia no haberme dado cuenta de esto antes y no haberle puesto nombre, si me pasa esto ahora esto no se queda aquí», lamentaba.

La muerte del padre de Marta López

Otro de los peores momentos que ha pasado Marta López a lo largo de su vida ha sido la muerte de su padre, algo que compartió con los espectadores de Telecinco cuando trabajaba en Sálvame. Teyo falleció en el año 2023 después de varios problemas médicos que le impidieron durante años hacer una vida normal. «Enfermó y todo se va a la mierda, tiene una enfermedad muy dura y acaba muriéndose», ha contado entre lágrimas.

Marta López sigue siendo una de las colaboradoras más conocidas de Mediaset y para muchos tiene una imagen de persona fuerte, algo que quiso aclarar: «Solo se conoce la Marta dura y cuando me dijeron de hacer esto, a partir de este año que pasó algo muy grave, yo me siento libre de culpa y de lo que me ha avergonzado toda la vida he decidido compartirlo».

Pese a todo, la concursante de GH DÚO ha querido mirar con esperanza al futuro y lanzar un mensaje positivo a la audiencia: «Quiero transmitir que, aunque me hayan pasado cosas horribles, he podido tener una vida normal».