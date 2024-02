Marc Florensa, sin piedad con Ana María Aldón tras su expulsión de ‘GH DÚO 2’

Continúan las tensiones en la casa de GH DÚO 2. La dinámica del concurso de emparejar a los participantes para que resuelvan sus diferencias del pasado sigue pasando factura, aunque no hay nada que les guste más a los espectadores que ver las discusiones entre los concursantes. Esta vez, el protagonista es Marc Florensa que, tras ser expulsado del programa, no ha dudado en demostrar su aborreción por la que era su compañera, Ana María Aldón.

A pesar de que parecía estar allanándose el terreno entre la pareja de reality, la tensión reavivó cuando debían decidir quién de los dos quedaba nominado y quien se salvaría. El catalán terminó cediendo ante la presión impuesta por su compañera, aunque asegura haber tomado la decisión libremente. Ahora, ha declarado acerca de un mal gesto de su compañera tras su expulsión.

Marc: «Ana María no es culpable de lo que yo decidí» #GHDúoGala4 pic.twitter.com/BBndiNvvSc — Gran Hermano (@ghoficial) February 1, 2024

«Estoy harto, lo que no puede ser es que acaben de echar a un compañero, está toda la casa triste y que ella se ponga a llorar diciendo: ‘yo’», se quejaba Florensa. «Joder, que me acaban de echar a mí, al menos un poco decir: ‘me sabe mal por él’». El joven esperaba que Aldón expresara algo de aprecio por él en algún momento, algo que no ha sucedido y que le ha generado malestar al ex concursante.

Lo único que declaró acerca de su expulsión fue: «Me siento muy culpable porque le obligué en cierto modo, se vio entre la espada y la pared. Me he sentido muy egoísta». Incluso este comentario ha sido de mal gusto para el catalán, que ha hablado también sobre esto, reiterando el egoísmo que ve en Aldón: «Acabo de ser expulsado y la víctima de que yo sea expulsado sea ella, eso es lo que te digo que no me gusta».

Marc, sobre Ana María: «Acabo de ser expulsado y la víctima es ella. Eso es lo que no me gusta y estoy harto» #GHDúoGala4 pic.twitter.com/hhzwS49Sxi — Gran Hermano (@ghoficial) February 1, 2024

Aldón se derrumba por Mayka Rivera

Recientemente, Mayka ha dado su visión de su compañera en el concurso: «Es capaz de hacer cualquier cosa por no salir nominada». Este comentario no ha sido bien recibido por Aldón, que se ha derrumbado ante este comentario.

Ana María: «No soy capaz de hacer cualquier cosa por salvarme. El día que salga, lo asumiré, pero en ese momento no fui capaz. ¿Me tengo que sentir mal por eso?» #GHDúoGala4 pic.twitter.com/FmSVnBDYHG — Gran Hermano (@ghoficial) February 1, 2024

«No me gusta salir nominada ni a nadie pero, ¿eso es que sea capaz de hacer cualquier cosa? Pues no lo soy», declaraba la concursante de GH DÚO 2. «¿Me ve como un monstruo? Hacía tiempo que no veía tanta maldad», contaba, ofendida por el comentario de la joven.