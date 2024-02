‘GH DÚO 2’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

Nos prometieron una noche repleta de emociones, y vaya si cumplieron su palabra. El pasado jueves 1 de febrero GH DÚO 2 regresó al prime time de Telecinco y lo hizo de la mano de una gala completamente arrolladora. Con Marta Flich a los mandos del programa, los espectadores fueron testigos de una doble expulsión.

Marc Florensa, Marta López, Asraf Beno y Manuel González se jugaron su permanencia en el concurso como nominados de la semana. Una tensa batalla donde los primeros en ser salvados por la audiencia fueron el marido de Isa Pantoja y el ex participante de La isla de las tentaciones.

El primer expulsado de la noche es @marcflorensa. ¿Os lo esperabais? 🔁 Se veía venir

❤️ Yo pensaba que se iba Marta#GHDúoGala4 pic.twitter.com/ucuRxGlVlM — Gran Hermano (@ghoficial) February 1, 2024

Con Marta y Marc en la palestra de nominados, los concursantes admitieron sentir pena por la marcha de uno de los dos. Fue entonces cuando Marta Flich resolvió el misterio y desveló el nombre del concursante más votado por la audiencia para abandonar el reality.

«La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… ¡Marc!», anunció la presentadora. Ante ello, los participantes no dudaron en darse un fuerte abrazo, momento en el que la colaboradora televisiva de derrumbó al ser testigo de la marcha de su compañero. «Es injusto. La casa no va a ser lo mismo sin él», dijo López.

La reacción de Ana María Aldón ante la expulsión de Marc

La semana pasada, los concursantes tuvieron que elegir a un miembro de su equipo para que se sacrificase y se convirtiese en el nominado de la semana. Debido a que la ex mujer de José Ortega Cano se negó en rotundo a salir a la palestra, Marc apostó por tomar su lugar.

Por ello, la reacción de Ana María Aldón no dejó indiferente a nadie. Al ver que su compañero no regresó de la sala de expulsión, la diseñadora se derrumbó. «No es tu culpa», le dijeron sus compañeros. Unas imágenes que fueron vistas por Marc en directo desde la sala y con las que se mostró muy indignado.

«Me está doliendo que me han echado a mí y ella es la víctima», señaló. «Toda la casa triste porque me he ido y ella es ‘yo, mi, me, conmigo», agregó visiblemente molesto. «¡Estoy harto!», sentenció.

Marc, sobre Ana María: «Acabo de ser expulsado y la víctima es ella. Eso es lo que no me gusta y estoy harto» #GHDúoGala4 pic.twitter.com/hhzwS49Sxi — Gran Hermano (@ghoficial) February 1, 2024

Efrén, segundo expulsado de la noche

Como ya avanzaron durante toda la semana, los concursantes tendrían que hacer frente a una doble expulsión. Una situación totalmente desconocida para los participantes. Así pues, Flich les hizo saber de la existencia del misterioso ‘Quorum absolutum’, donde si se ponían de acuerdo tendrían el poder de expulsar a un compañero de la aventura.

Debido a que no pudieron llegar a un acuerdo, fue la «soberana» la que tomó la decisión. De esta manera, y para su sorpresa, Efrén se convirtió en el segundo expulsado de la noche. Una noticia que le sentó como un jarro de agua fría y que dejó a sus compañeros de GH DÚO 2 sin palabras.