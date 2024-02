Ana María Aldón se pronuncia ante su viral reacción tras la expulsión de Marc Florensa en ‘GH DÚO’

La polémica relación entre Ana María Aldón y Marc Florensa parece que no mejorará pese a que dentro de la casa de GH DÚO hubo momentos en los que parecía que mejoraba. Su último desencuentro ha sido provocado por la reacción de la diseñadora ante la expulsión de su exrepresentante.

Ambos se han vuelto a ver las caras en la casa de Guadalix de la Sierra formando pareja, algo que en algunos momentos provocó tensiones, pero también esperanzas de que se pudieran reconciliar. Lo cierto es que tras la salida del catalán, las cosas se han complicado de nuevo.

Ante la expulsión de Marc el pasado jueves, la reacción de Ana María fue la de lamentarse y sentirse responsable: «Me siento muy culpable porque le obligué en cierto modo, se vio entre la espada y la pared. Me he sentido muy egoísta». Aunque pueda parecer una reacción en la que intenta acercar posturas, al perjudicado no le ha gustado nada cuando la ha visto.

Ha habido que esperar al debate del domingo para conocer la opinión de Florensa, que ha dejado claro que no le gustaron nada sus palabras. «Acabo de ser expulsado y la víctima de que yo sea expulsado sea ella, eso es lo que te digo que no me gusta», ha explotado al ser preguntado.

«Estoy harto, lo que no puede ser es que acaben de echar a un compañero, está toda la casa triste y que ella se ponga a llorar diciendo: ‘yo’. Joder, que me acaban de echar a mí, al menos un poco decir: ‘me sabe mal por él’», ha dicho muy indignado a las cámaras de Telecinco.

El programa quiso saber cómo se encuentra Ana María tras la expulsión de su compañero, mostrándose triste por él: «Le echo de menos como compañero, porque es una persona muy divertida». Pero lo cierto es que sus compañeros de la casa no opinaban así, siendo Mayka la que ha intervenido para echar más leña al fuego: «No me quiero meter, pero por la noche (horas después de la expulsión) ya estaba bailando La Macarena».

Marta López también se ha unido a la polémica, terminando de incendiar el salón de la casa de GH DÚO al dar su opinión sobre Ana María Aldón: «Yo dije en directo que aquí lloraba, pero en el ascensor ya estaba cantando y bailando». La diseñadora, ya muy cansada, ha contestado a todos: «Cuando vi el reloj con la cuenta atrás me di cuenta de que tenía un pie fuera. No me voy a deprimir ni por la Virgen María».

«Ahora resulta que tengo que estar de luto», ha querido cortar la discusión la ex de Ortega Cano, pero la jugada no le ha salido. Lucía, que hasta ese momento había estado en silencio, ha añadido una frase que ha provocado las risas de todos: «Has dicho que echas más de menos a Efrén que a Marc, y no pasa nada». De esta manera se ha vuelto a rumorear sobre un posible tonteo entre Aldón y el ex de Marta López, algo que seguro que no estará gustando nada a Eladio, su prometido y que espera fuera para preparar su boda.