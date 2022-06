Marta López Álamo, destrozada en el plató de ‘Supervivientes 2022’ por este motivo

Tras vivir unos días un tanto complicados, Marta López Álamo ha reaparecido en el plató de Supervivientes 2022. La modelo ha querido aclarar en todo momento que, su paso por los platós se debe única y exclusivamente a la participación de su pareja en el concurso. Por lo que de que este termine, sus apariciones en televisión se verán reducidas, y es que, se le está haciendo cuesta arriba a la modelo, prueba de ello es que en la pasada gala de Supervivientes: Conexión Honduras ha dado a conocer lo rota que se encuentra, levantando la preocupación de muchos de los allí presentes.

Tras el positivo en Covid-19 de Ion Aramendi, la pasada gala estuvo dirigida por Carlos Sobera, quien se ha dirigido a la pareja de Kiko Matamoros para pedirle su opinión sobre uno de los temas del debate de este domingo. La modelo mostró su negativa a opinar sobre el tema.

Seguidamente, incapaz de contenerse, no pudo articular palabra, lo que terminó por preocupar al presentador. El último expulsado del concurso, Anuar Beno, quiso echarle un cable, aunque consiguió el efecto contrario: “Es que Marta lo está pasando mal y no está en su mejor momento”, unas palabras que provocarían la inmediata respuesta de la influencer: “Ya vale, ¡ya de verdad!”.

Ion Aramendi da positivo en coronavirus y no puede presentar la gala de ‘Conexión Honduras’ 🌴 #ConexiónHonduras10

https://t.co/gLzW5Bns7A — Supervivientes (@Supervivientes) June 26, 2022

Seguidamente, se han vivido unos segundos bastante tensos en los que la defensora del colaborador de Sálvame hizo grandes esfuerzos por no romperse. Desde Ibiza, tuvo lugar su intervención en el pasado programa de Viernes Deluxe, donde denunció que estaba recibiendo duras críticas por los inoportunos comentarios que tuvo su pareja en una prueba hacia Mariana Rodríguez.

El propio Jorge Javier Vázquez le dio un toque de atención a su compañero, asegurándole que no podía utilizar un lenguaje con referencias xenófobas y clasistas. Minutos después, sería el propio Kiko Matamoros quien pedía perdón a Mariana, sin embargo, Marta López Álamo hizo lo propio, que era defender a su novio.

Sin embargo, sin quererlo ni beberlo, se ha posicionado en el centro del huracán, sufriendo por ello, innumerables críticas: “No quiero que Marta lo pase mal en ningún caso. Sé que ha sido una semana dura, porque en la gala se extrapolaron cosas que no son bonitas para nadie. Creo que Kiko ha hecho todo lo que ha podido en el concurso y se le ha ido, pero vamos a dejar ahí. Tú no tienes nada que ver”, sentenció Marina, defensora de Mariana.