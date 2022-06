Marta López Álamo sorprende al desvelar sus intimidades con Kiko Matamoros

La ola de calor ha llegado hasta las paradisiacas playas de Honduras, y no nos referimos al calor térmico. Tal y como se pudo ver en la gala de Supervivientes 2022 del pasado jueves 16 de junio, los concursantes han tenido una picante conversación a orillas del mar. Un punto que han tratado también en el plató y con el que Marta López Álamo no ha dudado en sincerarse.

En esta charla, uno de los temas que ha salido a la palestra en la isla ha sido el uso que ellos le dan a los juguetes sexuales. «¿Tú tienes consolador en tu casa Ana?», preguntaba Anabel Pantoja. Debido a la negativa de la concursante, la sobrina de Isabel Pantoja no dudó ni un segundo en contar su experiencia. «Yo no necesito más que eso y chocolate», aseguraba.

Marta López Álamo desvela sus intimidades junto a Kiko Matamoros: «Usamos juguetes»#SVGala9

Tras ver las imágenes, Jorge Javier Vázquez ha querido abordar el tema de los juguetes sexuales en plató, preguntando directamente a la novia de Kiko Matamoros. «¿Quién tiene consolador en casa?», preguntó Jorge mirando a Marta. «¿Tú tienes?», ha insistido. «Pues claro», ha respondido ella. «Con él, lo uso con él», ha puntualizado rápidamente.

«¿Lo usas con él? Qué bonito», ha comentado al respecto el presentador del reality. «Claro, juegos de pareja», ha confirmado Marta López Álamo sobre sus intimidades con Matamoros. Unas declaraciones a las que también se aventuró el propio Jorge Javier Vázquez, relatando su experiencia.

«A mí me regalaron uno pero era de un actor porno y era enorme, está en la caja. También mi director me regaló un estimulador prostático pero lo perdí en una mudanza», comentó entre risas. «¿Pero sola los utilizas?», ha seguido preguntando a la influencer. «Eso ya no desvelo», zanjó Marta al respecto.