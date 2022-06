Marta López Álamo ha entrado en directo en ‘Sálvame’ por vía telefónica para defender el paso de su pareja por ‘Supervivientes’. Una de las colaboradoras se mostró muy crítica con el concurso de Kiko Matamoros.

El equipo del magazine se había puesto en contacto con amigos del tertuliano para que entrasen esa tarde. La sorpresa había sido que en un primer momento nadie del entorno cercano al madrileño. Marta López, tertuliana del programa, ha sido muy contundente acusando al empresario de “ser un marqués” en Honduras.

Finalmente, tuvo que entrar en directo Cristian Suescun para realizar una defensa del concurso de Kiko Matamoros. Sin embargo, minutos más tarde, Terelu Campos anunció que la novia del empresario conectaba por vía telefónica. En primer lugar, la joven le ha dedicado unas palabras a la colaboradora de ‘Sálvame’.

Marta López Álamo entra en directo por teléfono después de que nadie quisiera entrar a defender a Kiko Matamoros: «Me decepciona, y a él también le va a decepcionar» https://t.co/GkKYTFxWNf — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 2, 2022

«Me sorprende que Marta siendo su amiga y teniéndole cariño lo ataque de esa manera», ha comenzado diciendo. La pareja del madrileño ha comentado que respeta la opinión de la colaboradora, no obstante, la modelo no entiende la manera en la que ha hablado de él durante toda la semana. «Me decepciona, y a él también le va a decepcionar», ha confesado la andaluza sobre la tertuliana.

Cabe recordar que Marta López Álamo aseguró hace varios días que no volvería a ‘Sálvame’ porque no se sentía cómoda trabajando en un programa del corazón. «Todos lo hacen muy bien, son buenísimos y lo respeto. Pero me parece que si quieres trabajar en la prensa del corazón te tiene que gustar porque es tedioso psicológicamente», comentó la novia de Kiko Matamoros.

«Cada uno elige su camino en la vida y el mío no es ese, ni lo ha sido, ni lo será. No es porque no sea capaz, ni porque tenga miedo, es porque no me gusta. Nunca he vendido mi vida, he hablado de mi relación con Kiko si he tenido que hablar, pero nada más», explicó la modelo.