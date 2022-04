Marta López Álamo ha respondido a las últimas declaraciones de Makoke. La influencer se ha convertido en la principal defensora de Kiko Matamoros en su estreno en ‘Supervivientes 2022’. La modelo ha dado el salto a la televisión y sacado las uñas por su pareja.

Una de las personas más críticas con el inicio del concurso del colaborador ha sido Makoke. Las palabras de la tertuliana en ‘Viva la vida’ han generado un gran revuelo. «Sinceramente tengo que reconocer que me dio pena cuando le vi en la prueba, me dio cierta ternura verle cómo estaba», explica la malagueña.

«Kiko antes, cuando estaba conmigo, hacía bici y boxeo, pero lleva años en los que solo hace pesas, ya no hace cardio y no tiene nada de fondo», explicaba la tertuliana en el programa. Ion Aramendi ha preguntado a Marta López Álamo qué piensa de estas declaraciones y la influencer se ha sincerado.

Makoke habla sobre el físico de Kiko Matamoros: «Está grande pero no tiene fuerza» 💥 #VivaLaVida502 https://t.co/njAo84AVQH — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) April 23, 2022

«No voy a entrar, pero no creo que dé pena. De verdad, no voy a entrar en lo que diga nadie externo a mí o a Kiko. No voy comentar, pero no tengo pena, no», asegura la joven. La granadina nunca había hablado de la ex pareja de Kiko Matamoros en televisión para evitar entrar en polémicas.

La modelo ha dejado muy clara cuál será su labor en el reality de Telecinco y da la cara por el concurso de su novio. «Lo estoy viendo muy participativo, está respetando en todo momento la convivencia», comenta la defensora sobre el colaborador. Marta López Álamo ya ha dejado claro que no piensa responder a ninguna valoración externa.

La joven zanjó el tema con un «simplemente no voy a comentar», dejando a Ion Aramendi dando el paso a otro colaborador. El presentador se estrenó en el reality con su primera conexión con Honduras en el debate de ‘Supervivientes’.