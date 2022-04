Marta López Álamo ha confirmado que defenderá a su novio, Kiko Matamoros, en el plató de ‘Supervivientes 2022’ tras confirmarse su participación. Durante el pasado viernes, la novia del colaborador hizo una videollamada al ‘Deluxe’ para enviarle apoyo antes de la gran aventura y comunicarle que ella se encargará de defenderle a capa y espada en las galas y en los debates. Esto supone el primer salto a la televisión de la influencer, ya que nunca antes había querido aparecer.

Tras ello ha querido contárselo a sus seguidores vía Instagram, donde ha confesado que no ha sido una decisión fácil de tomar, pero que “no podía ser de otra manera”. «Yo voy a estar en plató defendiéndole y le voy a defender a él exclusivamente, solamente voy porque él va a estar ahí», ha reafirmado la granadina.

«Es un paso que me ha costado bastante dar, pero no pasa nada, yo siempre digo que ‘donde vayas, es como vayas’ y yo soy una persona que voy a seguir siendo como soy, independientemente de si vaya a un plató a defender a mi pareja o no», ha dicho en las historias de Instagram. Ha sido ahí también donde ha dicho el por qué quería anunciarlo: «Quiero naturalizarlo con vosotros, compartirlo con vosotros, mil gracias por estar».

Por último, les ha pedido un esfuerzo a sus seguidores: «Quiero que me deis apoyo, tanto a mí como a él si así lo consideráis»; y ha explicado cómo piensa que afrontará la situación de separarse de su pareja tanto tiempo después de tres años de relación: «Yo voy a tener altos y bajos, porque al final se va tu novio y nunca te has separado de él. Esta primera semana que estoy sin él se viene mi madre porque, al final cuando vives con una persona… necesito amor de mi madre», ha concluido Marta López Álamo.