Kiko Matamoros ya está ultimando los detalles para su participación en ‘Supervivientes 2022’. El pasado viernes se reveló que el colaborador de ‘Sálvame’ será uno de los concursantes de la nueva edición, y este miércoles aseguró que ya está mentalizado para la aventura que le espera.

El colaborador reveló que no le da ningún miedo la experiencia en sí, sino que lo que le preocupa es lo que deja en España: «Sobre todo estoy preocupado por lo que dejo aquí, tanto personalmente como profesionalmente», explicaba en referencia a su pareja, la modelo Marta López Álamo.

Además, sorprendió a sus compañeros al revelar que en su cabeza ronda la idea de pedir matrimonio a su pareja en la isla, en el caso de que la modelo viaje hasta Honduras. «Es posible que pida matrimonio a Marta durante el reality, pero me gustaría hacerlo en la intimidad», reveló.

Kiko Matamoros ante su marcha a @Supervivientes, se plantea la boda con Marta, y se emociona al pensar en Mila: “Me va a costar mucho en ese sentido quitármela de la cabeza” #yoveosálvame https://t.co/qbxddAjuR1 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 6, 2022

Mientras hablaba de la dureza de las pruebas del reality, Kiko recordó el paso de Mila Ximénez por ‘Supervivientes’ en el año 2016. «Me estoy acordando muchísimo de Mila, y sé que cuando esté allí, muchísimo más», señaló el colaborador visiblemente emocionado.

«Ya sé que la echamos de menos todos los días, pero ten en cuenta que cuando ella se fue allí, nosotros estábamos muy peleados, y cuando volvió nos encontramos en los tornos de Telecinco y no tuvimos que decirnos nada, nos dimos un abrazo y…», explicaba sin poder contener las lágrimas al recordar a Mila.

Kiko Matamoros explicó que sabe que va a ser muy difícil no acordarse de su compañera cuando se encuentre en Honduras: «Es que se va uno con sus propias cargas, con las de otros, y se te remueve todo. A lo mejor a la gente le parezco un imbécil, pero sé que me va a costar mucho en ese sentido quitármela de la cabeza. Pero si me pasa esto es porque merece mi recuerdo y mi cariño», reveló el colaborador.