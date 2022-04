Kiko Matamoros acudió este viernes a su último programa en ‘Sálvame’ para despedirse de todos sus compañeros antes de marcharse a Honduras, donde vivirá su nueva aventura en ‘Supervivientes 2022’. Allí, comentó cómo iba a pasar las últimas horas en España antes de subirse al avión que le lleve a la isla y el objetivo principal era “querer muchísimo a mi pareja”.

«Me voy a ir a cenar con amigos, voy a ir a Oh my club (su discoteca) hasta altas horas y luego me voy a ir a casa con mi pareja y pienso hacer y deshacer el amor muchísimas veces», contó el colaborador. Matizó que dormir no entraba en sus planes hasta que cogiese el avión, ya que una vez sentado allí tendrá tiempo para hacerlo. Mientras tanto, quiere disfrutar los minutos que quedan con sus más allegados.

No obstante, sorprendió con una de sus primeras intenciones nada más conocer a sus compañeros y empezar a convivir con ellos: «Pienso provocar un referéndum, porque como va el Borbón… ya es hora de decidir entre monarquía y república. Voy a proponer a los compañeros que les nominemos y que el pueblo elija», espetó el exmarido de Makoke sobre Ignacio de Borbón, concursante ya confirmado y primo del Rey Felipe VI.

Tras esta intervención, Kiko Matamoros aseguró que se trataba de una broma y que no tenía “nada contra él”. Sin embargo, sí que piensa que con quien seguramente no encaje sea con Ainhoa Cantalapiedra (ganadora de la segunda edición de ‘Operación Triunfo’), ya que “es una chica un poco conflictiva” y podría tener más que un desencuentro durante su estancia en Honduras. No obstante, esto podría no suceder, ya que, si ocurre como años anteriores y separan al grupo en dos, quizá no se diese la situación de que convivan hasta transcurrido el tiempo. ¡Qué ganas de que comience ya!