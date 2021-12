El pasado sábado tuvimos la oportunidad de disfrutar de uno de los polígrafos más íntimos que se recuerdan en ‘Sábado Deluxe’. Kiko Matamoros no solamente ha la oportunidad de dar detalles de su vida íntima, sino también se ha sincerado como nunca en otros aspectos. Uno de ellos tiene una estrecha relación con Marta López Álamo, su actual pareja.

Debemos tener en cuenta que hace tan solo unos días, Kiko Matamoros desveló que estaba valorando la posibilidad de congelar esperma para poder volver a ser padre junto a la modelo. En ‘Sábado Deluxe’, el tertuliano se sinceró sobre su relación sentimental, llegando a desvelar el mayor miedo que tiene.

Conchita, a través del polígrafo, le preguntó si tenía miedo de llegar a ser una carga para Marta López Álamo o que ésta llegara a tomar la decisión de romper su relación. Es entonces cuando el invitado de ‘Sábado Deluxe’ quiso ser lo más sincero posible no solamente con sus compañeros, sino también con la audiencia.

¿Temes que tu novia Marta te abandone cuando seas un anciano y supongas una carga para ella? NO, VERDAD.#Polimata — Deluxe (@DeluxeSabado) December 12, 2021

“A lo que tengo miedo es a que no quiera dejarme”, comenzó diciendo Kiko Matamoros. “Si yo estoy en una situación jodida física o psíquica lo que no quiero es que sea mi enfermera, porque no se lo merece. Deseo que pueda vivir su vida con plenitud y tener la relación que quiera”, reconoció.

Además, el invitado de ‘Sábado Deluxe’ quiso ir más allá: “Llevo tres años de felicidad que no me los creo ni yo. Sería un egoísta y un cretino si pretendiera que, cuando no esté bien, siga conmigo. Lo hemos hablado. Ella dice que no pero yo digo que sí”. Acto seguido, recordó que la andaluza es, sin lugar a dudas, la mujer de su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Matamoros – OFICIAL (@kiko_matamoros)

A pesar de que es consciente de la diferencia de edad, Matamoros reconoce que quiere seguir viviendo el presente junto a su pareja. “Yo no quiero que se limite. Cuando yo tenga 80 años ella va a tener 40 y tendría toda una vida por delante. Soy consciente de que tengo 40 años más que ella y llegará un momento que la diferencia pese de verdad, y le diré ‘te quiero, has sido lo mejor que me ha pasado’”, afirmó.

No es la primera vez que el tertuliano habla de esta manera de la modelo ni de sus sentimientos hacia ella. De hecho, hace tan solo unos días, se sinceró sobre la ilusión que tiene de volver a ser padre junto a ella. “Me encantaría que Marta tenga algo nuestro que no sea material cuando yo no esté”, aseguró. Es más que evidente que Kiko está profundamente enamorado de Marta López Álamo.