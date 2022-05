Marta López Álamo, novia de Kiko Matamoros, ha vuelto a demostrar que está totalmente volcada en la defensa de su pareja en ‘Supervivientes 2022’. A pesar de que la modelo e influencer siempre ha sido muy reticente a aparecer en televisión, no solo está defendiendo al concursante en el plató, sino que este jueves visitó por primera vez el plató de ‘Sálvame’.

La modelo acudió al programa de las tardes de Telecinco para apoyar a su pareja, después de una semana complicada en la isla para el concursante de ‘Supervivientes 2022’. Allí los colaboradores le hicieron todo tipo de preguntas sobre su relación, incluyendo temas como casarse o tener hijos con Kiko.

Kiko Matamoros ha confesado en varias ocasiones que quiere ser padre junto a su novia Marta. No obstante, ella prefiere esperar. “A ver yo ya he dicho que quiero todo con Kiko, y es así. Pero hijos aún no. Un hijo es para toda la vida, y es una decisión muy importante, casarse también pero no es lo mismo».

Marta López Álamo, novia de Kiko Matamoros: «Yo todavía no quiero tener hijos»

Y añadió: “Un hijo es una responsabilidad muy grande, no se puede decir “voy a tener un hijo” así por que sí. Yo aún no quiero y Kiko lo sabe. Es algo para toda la vida, yo me esperaría, dentro de unos años sí, pero ahora no», explicó. Además quiso dejar claro que es una decisión mutua, «lo hemos hablado”, concluyó.

La modelo también ha querido aclarar los rumores de boda: «Nosotros hemos hablado de casarnos, pero él todavía no me lo ha pedido formalmente, cuando lo haga, me casaré con él», aseguró. Además, Marta López Álamo también habló de la posibilidad de que Kiko le pida matrimonio en directo: «Yo le he le pedido por favor que ni se le ocurra hacerlo», exclamó entre risas.