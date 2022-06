Marta López Álamo no piensa volver a pisar el plató de ‘Sálvame’. La influencer ha expuesto a través de su cuenta de Instagram los motivos por los que no volverá al plató del programa estrella de Telecinco, donde su pareja, Kiko Matamoros, trabaja desde hace más de una década.

La influencer aseguró que no volvería al programa de La Fábrica de la Tele, después de casi abandonar el plató de ‘Sálvame’ cuando Jorge Javier Vázquez iba a poner unas imágenes de su paso por un conocido certamen de belleza de nuestro país.

Tras esto, la influencer decidió exponer las razones por las que no volverá a ‘Sálvame’ a través de su cuenta de Instagram. «Que yo este con una persona que trabaja en televisión, no significa que me guste la televisión», afirmó, asegurando que cuando Kiko Matamoros termine su paso por ‘Supervivientes 20220’, no volverá a pisar ningún plató de televisión.

La novia de Kiko Matamoros se rompe en plató y lo abandona muy enfadada 😱 #yoveosálvame https://t.co/amId1AArX4 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 23, 2022

Por otra parte, Marta López Álamo reveló que no se siente cómoda en los platós, aun así, alaba el trabajo de los colaboradores, aunque ese no sea su sitio: «Todos lo hacen muy bien, son buenísimos y lo respeto, pero me parece que si quieres trabajar en la prensa del corazón te tiene que gustar porque es tedioso psicológicamente. Cada uno elige su camino en la vida y el mío no es ese, ni lo ha sido, ni lo será».

Además, añadió que: «Creo que no sirvo porque no me gusta meterme en polémicas, ni discutir, ni alzar la voz. No todo el mundo que ha aparecido en algún programa, como es mi caso, tiene el objetivo de trabajar en la televisión».

Marta López Álamo también quiso dejar claro que no hay otros motivos por los que no quiera participar en programas de televisión: «No es porque no sea capaz, ni porque tenga miedo, es porque no me gusta. Nunca he vendido mi vida, he hablado de mi relación con Kiko si he tenido que hablar, pero nada más», remarcó.