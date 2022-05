Marta López Álamo, contra Anuar Beno tras traicionar a Kiko Matamoros

Este domingo Marta López Álamo reapareció en el plató de ‘Supervivientes 2022’ después de vivir una experiencia única en Honduras. La modelo regresó a España feliz tras haberse reencontrado con Kiko Matamoros, no obstante, tras su vuelta al plató, se llevó una gran decepción.

La modelo se ha llevó una decepción durante la emisión de la nueva entrega de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’, al ver como sus propios ojos como Kiko Matamoros había perdido a uno de sus mayores apoyos en la isla. Y es que las desafortunadas palabras de Anuar Beno no sentaron bien a la pareja del colaborador de ‘Sálvame’,

«Anuar me parece un falso, no entiendo nada, no comprendo nada», señaló Marta muy dolida tras las palabras de Anuar Beno, sobre el hecho de tener que convivir con Kiko Matamoros en Playa Paraíso.

Anuar y Kiko mostraron una gran complicidad desde el comienzo de ‘Supervivientes’. El colaborador se ha convertido en uno de los grandes apoyos del hermano de Asraf Beno, sin embargo, este domingo Anuar le ha dado la espalda, debido a que cree que ya no le necesita en el concurso.

Anuar ganó este domingo su estancia en Playa Paraíso y el público tenía que elegir entre Yulen y Kiko para acompañarle. «Prefiero que venga Yulen pero si viene Kiko…. No pasa nada que es mi amigo», señaló. Sin embargo, Cuando llegó Matamoros como elegido por el público, a Anuar no le sentó nada bien y su actitud molestó a la modelo.

«Ha dicho que quería que fuese Yulen, son amigos no lo entiendo», señaló Marta López Álamo. «La audiencia ha elegido a Kiko porque está castigando a Anuar. ¿Se pude ser más estratega, malo y falso?», añadió Rocío Flores, muy molesta con la puñalada del concursante a Kiko Matamoros.