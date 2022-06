Marta López Álamo se defiende de las críticas de los colaboradores de ‘Sálvame’

El pasado martes pudimos disfrutar de un nuevo programa de Supervivientes: Tierra de Nadie presentado por Carlos Sobera. Entre otras tantas cuestiones vimos cómo Kiko Matamoros, novio de Marta López Álamo, tuvo serias dificultades a la hora de realizar una prueba. ¡Se quedó enterrado en la arena! Tanto Lara Álvarez como el resto de concursantes de Supervivientes 2022 tuvieron que ayudarle.

En el plató, Marta López Álamo no tardó en dar la cara por Kiko Matamoros tras las carcajadas que surgieron ante esa inesperada situación. “No entiendo que la gente se ría tanto, le han debido de poner más tierra”, comenzó diciendo. Lejos de que todo quedase ahí, la modelo quiso añadir algo más:

“Me he agobiado mucho, se ha agobiado él y no me gusta ver a nadie pasándolo mal, y creo que a la gente tampoco le debería de gustar”, aseguró. Unas palabras que han provocado un nuevo debate en Sálvame. Y es que muchos son los que piensan que Kiko Matamoros no debió haber elegido a Marta López Álamo como su defensora en Supervivientes 2022, mientras que hay otros que creen que fue la mejor decisión que pudo tomar.

Marta López Álamo: “Llamaron a Kiko viejo y asqueroso desde el público” #yoveosálvame https://t.co/MvsHS0phXF — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 15, 2022

De un momento a otro, la modelo decidió entrar en Sálvame a través de una llamada de teléfono. Lo hizo para poder defenderse: “Ayer a mí lo que me pasa es que una señora del público hizo un comentario en voz alta llamándole cosas horribles a Kiko”. Kiko Hernández, por su parte, aclaró a qué se refería: “Le llamaron viejo y asqueroso”.

La modelo siguió explicándose: “Entiendo que haya risas, mofas… Yo me lo tomo de otra manera porque es mi pareja y le veo sufriendo, no le veo como concursante que es como le veis todos”. Dicho esto, Marta López Álamo se mostró de lo más contundente al dejar claro que “lo que no voy a tolerar son las faltas de respeto”.

De ahí que, después de este desagradable momento vivido durante la emisión de Supervivientes: Tierra de Nadie, la influencer tomara una decisión. ¿En qué consistió? En hablar con los regidores del programa para que intentaran evitar que hubiera algún tipo de insulto por parte del público.