Este domingo los concursantes de Supervivientes 2022, jugaron una nueva prueba de recompensa, en la que el premio eran churros con chocolate. No obstante, se trataba de una de las pruebas más duras hasta la fecha, donde la presentadora Lara Álvarez tuvo que consolar a Kiko Matamoros al no conseguir la recompensa.

En esta ocasión, la prueba consistía en pasar desde una plataforma, a través de una pasarela con dos tablones de madera, haciendo equilibrio agarrándose a los cables, todo ello en tres rondas de tres concursantes. El primero en llegar tenía que tocar la campana, aunque el resto de concursantes debía seguir intentándolo para poder conseguir la recompensa.

El tremendo bajón de Kiko Matamoros al no conseguir terminar el juego: “Es psicológicamente duro quedarte fuera de esto» 🌴 #ConexiónHonduras8

Aunque se trataba de una de las pruebas más duras hasta la fecha, Kiko Matamoros se enfrentó a ella demostrando una fortaleza nunca antes vista, pues realmente necesitaba la recompensa. El concursante se enfrentó a Nacho Palau y Mariana y aunque lo intentó hasta el final, no consiguió superar la prueba.

De esta forma, Kiko Matamoros no pudo optar a la recompensa, algo que le dio un tremendo bajón al concursante. Mientras que Anuar rompía a llorar, al no poder comer los churros con chocolate, el colaborador de Sálvame apenas podía articular palabra, sentado en la arena muy cabizbajo.

Ion Aramendi preguntó al concursante y él explicó que era muy duro no conseguir las recompensas cuando pasan tanto hambre: “Es psicológicamente duro quedarte fuera de esto, pero entiendo que las pruebas son las pruebas y el que vale, vale y el que no mejor que ni lo intente”, dijo Kiko Matamoros. Unas palabras tras las cuales, Lara Álvarez no dudó en consolarle, un hecho que concursante agradeció inmensamente.