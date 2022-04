El pasado jueves 21 de abril tuvimos la oportunidad de disfrutar del estreno de ‘Supervivientes 2022’, presentado por Jorge Javier Vázquez. Fuimos participes de cómo, a pesar de las ganas con las que llegaron los concursantes, también hubo ciertos conflictos. Tanto es así que Lara Álvarez, desde los Cayos Cochinos, tuvo que intervenir en diversas ocasiones.

Una de las más sonadas tuvo lugar durante el juego del barro, la mítica prueba con la que se da por comenzada cada edición. Este año, servía para saber qué concursantes iban a pasar los primeros días en Playa Royale y quiénes en Playa Fatal. Los participantes se lo tomaron tan enserio que empezaron a saltar al suelo desde la parte más alta del tobogán, en vez de deslizarse.

¡Pero no solo eso! Sino que también se quitaban las gafas protectoras de los ojos o, incluso, se lanzaban de cabeza al barro. Jorge Javier Vázquez y Lara Álvarez se quedaron verdaderamente alarmados por el comportamiento de los nuevos concursantes de ‘Supervivientes 2022’. Tanto es así que no dudaron en darles un toque de atención nada más comenzar la prueba. A pesar de todo, ¡la cosa no quedó ahí!

La periodista se vio en la obligación de intervenir una vez más. Es más, la asturiana paró la prueba del barro en seco para anular un punto que se había llevado Kiko Matamoros. Todo empezó porque algunos concursantes señalaron a Desi de haber hecho trampas. Un hecho que la organización y la participante negaron en rotundo.

Aprovechando el parón, Lara Álvarez quiso mostrarse de lo más contundente con los nuevos robinsones: “Os pregunta una cosa: ¿Sabemos que estamos haciendo televisión? ¿Sabemos dónde estamos?”. Por si fuera poco, quiso ir más allá: “Habéis conseguido lo que no quería hacer. Podemos gritar todo, pero lo importante es que se consigan las recompensas”.

Para sentenciar, la co-presentadora fue contundente: “Lo que no puede ser es esta jauría, que acabamos de empezar ‘Supervivientes’”. Lo cierto es que fue una situación de lo más tensa tanto para la organización como para los propios concursantes, ya que alguno podría haber resultado herido. Afortunadamente, todo quedó en un susto. ¡Esperemos que no se vuelva a repetir!