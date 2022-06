Adela González, emocionada, lanza un mensaje a Kiko Matamoros tras su confesión

Kiko Matamoros protagonizó el pasado martes uno de los puentes de las emociones más emotivos que se recuerdan de la historia de Supervivientes. El concursante dejó al descubierto su faceta más humana, sincera y vulnerable, emocionando incluso a sus compañeros de Sálvame, como a la presentadora Adela González.

El puente de las emociones de Kiko Matamoros fue uno de los temas más comentados en Sálvame de este miércoles. Todos los colaboradores se mostraron muy orgullosos de su compañero, y la presentadora le quiso dedicar unas bonitas palabras.

«Hoy lo he escuchado porque ayer por la noche no lo vi y se me ha saltado una lagrimilla. Ojo, si antes tenía boletos, ahora tiene más boletos para llegar a ganar Supervivientes 2022», decía Adela González tras ver un pequeño vídeo del puente de Kiko Matamoros, lanzando así su total apoyo a su compañero y concursante de Supervivientes.

El bonito mensaje que Kiko Matamoros le dedica a su novia Marta López Álamo cuando se salva de la expulsión: “A ver si me dejan casarme con ella”#Supervivientes22J❤https://t.co/RBO0ye4dyB — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 22, 2022

Durante su paso por el puente de las emociones, Kiko reconoció una vez más sus adicciones, revelando que antes de comenzar su andadura en el concurso, había comenzado un proceso de rehabilitación. El concursante también habló de sus hijos, de sus padres y de sus hermanos.

«La muerte es el final del camino y de la vida. He jugado con la muerte, he jugado a la ruleta rusa porque he entendido la vida como una aventura, influenciado por esas sesiones de cine donde veíamos esas películas de indios y de romanos. He jugado al límite, he sido 50 años adicto a la cocaína.

Y añadió: «Quiero que la gente sepa que estoy en una fase de recuperación que inicié antes de venir al concurso, tenía la mucosa casi necrosada, la droga mata y la droga hace mucho daño. Afortunadamente, estoy siguiendo un tratamiento aquí y la verdad es que lo he pasado muy mal porque no me entraba el aire por la nariz, estaba necrosado…», decía sobre su relación con las drogas.