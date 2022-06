El pasado martes pudimos disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes: Tierra de Nadie. De esta manera, no solamente supimos que Kiko Matamoros era el primer salvado de la semana. Y es que vimos cómo el colaborador de Sálvame no tuvo ningún reparo a la hora de enfrentarse al ya mítico Puente de las Emociones.

Un instante que Kiko Matamoros quiso aprovechar para mostrar su faceta más sincera y vulnerable. La primera palabra de ese puente fue “Vergüenza”. Es entonces cuando, entre lágrimas, el tertuliano habló de su labor como padre, haciendo especial mención a Anita Matamoros ya que, en la actualidad, no tiene ningún tipo de relación con ella.

“Creo que no he sabido estar a la altura de lo que mis hijos se hubieran merecido”, comenzó diciendo Kiko Matamoros. “Ahora estoy muy orgulloso de la relación que tengo con cuatro de los cinco hijos que tengo. He descubierto tarde a una hija maravilla, gracias a la intervención de mi pareja Marta”, refiriéndose a Laura Matamoros.

Kiko Matamoros también se ha sincerado en su desgarrador ‘Puente de las emociones’: “Me avergüenzo de mi papel como padre” #TierraDeNadie8🌴https://t.co/EETHPbuvPq — Supervivientes (@Supervivientes) June 22, 2022

Siguiendo esa línea, Matamoros se lamentó por no haberse esforzado en haber pasado más años junto a sus hijos: “La vida pasa. Con 40 años piensas que todo se puede resolver, pero eso es mentira”. El colaborador de Sálvame continuó sincerándose sobre diversos aspectos de su vida, hasta que llegó a uno en concreto: el de las adicciones.

“He jugado con la muerte a la ruleta rusa. He sido adicto durante 50 años a la cocaína y fumador de tres paquetes diarios durante casi 40 años”, comenzó diciendo Kiko Matamoros a los espectadores del reality. “Estoy en fase de recuperación. Tenía las mucosas casi necrosadas antes de entrar, empecé una rehabilitación mes y medio antes de entrar aquí”, confirmó.

Lejos de que todo quede ahí, fue más allá respecto a este asunto: “La droga es posible que no mate tan violentamente como se dice, pero mata y hace mucho daño”. Poco después, el concursante recibió cartas de cuatro de sus hijos. La que faltaba era Anita Matamoros, a la que quiso mandar un mensaje: “No la olvido, forma parte de mi vida y yo de la suya. La llevo en el corazón, si necesita algo ahí estaré quiera o no”.