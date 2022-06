Carlos Sobera sufre un ataque de pánico al enfrentarse a su mayor miedo

Carlos Sobera fue uno de los protagonistas de la última entrega de ‘Los miedos de…’ el nuevo programa Cuatro, donde rostros muy conocidos de nuestro país se enfrentan a sus mayores miedos. Al presentador de ‘First Dates’ y ‘Supervivientes’ le atormentan las turbulencias de los aviones. Por ello, quiso ponerle remedio.

«Mi cuerpo siempre reacciona de la misma manera: me contraigo y me entra un sudor frío tremendo, me agarro a los antebrazos del sillón y le cojo la mano a mi mujer si está al lado», explicó Carlos Sobera al inicio del programa. «Cada vez que me subo en un avión y hay turbulencias, pienso que el avión se va a caer y yo con él», añadió.

Carlos Sobera estuvo acompañado en todo momento por Patricia Santamarina, su mujer, siendo su primera aparición juntos en la televisión. «No hay nadie como ella para calmarme y cuidarme cuando sufro estos ataques de pánico», explicó el presentador.

El miedo a la sensación de caída libre se apodera de Carlos Sobera: se niega a subir en la atracción para adultos y termina en la infantil 😱 #LosMiedosDe https://t.co/OEdjJfaz4E — Los miedos de (@losmiedostv) May 31, 2022

A lo largo del programa, Carlos Sobera debía superar su fobia tres pruebas. La primera consistía en subirse a una montaña rusa del parque de atracciones, pero al presentador le entró un ataque de pánico y terminó subiéndose en una atracción infantil.

La segunda prueba consistió en recordar, mediante un simulador el vuelo Bilbao-Guadalajara, el origen de su miedo a los aviones. Una herramienta que funciona y sirve de ayuda pero tras la cual «no desaparecerá su miedo», señaló el instructor.

Por último, Carlos Sobera tuvo que subirse a un avión de hélice. Una experiencia que salió mejor de lo que él se esperaba: «No me he sentido mal, no me he sentido inseguro. Estoy contento porque he estado minutos volando en un ultraligero… Ha estado bien. Me lo he pasado bien, además ha molado. al final he sido capaz de montarme», señaló el presentador.