Omar Sánchez, exconcursante de ‘Supervivientes 2021’, se encuentra dolido por el comportamiento que está teniendo Anabel Pantoja. A pesar de todo, no es ningún secreto que sus idas y venidas con Yulen Pereira nos tienen a todos enganchados a cualquier gala del reality.

Lo cierto es que ambos sienten atracción el uno por el otro: “Anabel Pantoja es una persona que con ella he sentido cosas que hace tiempo que no sentía. No es un secreto… Antes mi prototipo eran las chicas del norte, rubias, ojos claros, altas, pechugona, culona. Ahora estoy cambiando un poco el estereotipo. Ahora me fijo más un poco en morenas, con más acento, más afrodisiacas, más salvajes… Voy para 27 y quiero algo serio ya. Hace años que no dormía tanto abrazado a una mujer”, confirmaba el concursante en la pasada gala.

Con estas palabras, Yulen Pereira dejaba claro que entre ellos existe una química muy especial. Tras estar más de una semana separados en diferentes islas, este reencuentro ha sido de lo más esperado de la gala de los jueves. Anabel Pantoja no contempla la idea de estar alejada de Yulen, y precisamente esa efusividad al volver a reencontrarse con él, ha hecho que Omar Sánchez vuelva a dar un paso al frente, y se manifieste sobre lo que está pasando en el concurso.

Su expareja se pronunciaba de lo acontecido publicando una historia en Instagram, donde simplemente añadía dos emoticonos, dando a entender que no tiene absolutamente nada que decir. El exconcursante de ‘Supervivientes 2021’, ha optado por guardar silencio y seguir centrado en los proyecto profesionales que tiene entre manos.

Sin embargo, Anabel Pantoja ha tenido sus idas y venidas en el concurso, a la colaboradora le ha jugado una mala pasada al acordarse de su expareja: “Lo que más me arrepiento es de haberle hecho daño a Omar. No sé qué me voy a encontrar cuando salga, espero que esté bien y feliz y que la vida me dé lo que yo merezca o lo que me tenga preparado”. Por el momento se desconoce que rumbo tomará la sobrina de la tonadillera, aunque, lo que si está claro es que su relación con Omar Sánchez está en la cuerda floja.